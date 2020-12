Milano Marittima non si spegne. Anzi rilancia con un video-saluto del presidente della Proloco Alessandro Fanelli che illustra le peculiarità di MiMa Wonderland, il villaggio delle meraviglie nel centro della cittadina.

“Abbiamo deciso di festeggiare il periodo natalizio attraverso tanti giochi di luce che abbracciano la località – spiega Alessandro Fanelli segretario di Proloco Milano Marittima, referente del progetto “MiMa Wonderland” – Il filo conduttore è l’arte, il festival lumiere con aree tematizzate e proposte di vario tipo per tutte le età. Siamo davanti a un anno complesso e diverso ma il nostro impegno come operatori insieme all’amministrazione è stato quello di sostenere la località attraverso un messaggio positivo”.

Foto 3 di 5









MiMa Wonderland è promosso dalla Proloco di Milano Marittima con il supporto e il contributo del Comune di Cervia. L’allestimento copre ampie aree della città illuminate attraverso temi decorativi diversi: la Rotonda ospita una corona di luci con gradi decorazioni a spalliera, le centrali vie Matteotti e Gramsci vedono gli alberi decorati con luci d’oro, viale Ravenna accoglie l’installazione di grandi alberi di luce bianca on ice, piazzetta Corsica si anima di fiori colorati con la creazione di un giardino primaverile tridimensionale, viale Romagna viene addolcita con le mille caramelle colorate.

A impreziosire il “Paese delle meraviglie” due speciali renne di grandi dimensioni, l’albero di natale completamente illuminato e uno speciale progetto di illuminazione con il Presepe Artistico realizzato dagli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Brera per il centenario della località e proiettato come allora nella scenografica cornice della Stella Maris.

Info www.mimawonderland.it