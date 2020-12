Nasce Animalugo Hub: punti ritiro a disposizione del cliente per gli acquisti nei negozi del consorzio

Gli ultimi giorni del 2020 portano una novità per AnimaLugo. Il Consorzio di promozione del commercio e dell’artigianato di servizio che riunisce le attività del territorio lughese lancia infatti l’iniziativa AnimaLugo Hub, dedicata ai punti ritiro. Il progetto, nato per aiutare i commerciati e allo stesso tempo favorire le norme sanitarie in vigore, permette al cittadino di acquistare, online o per telefono, nei negozi del Consorzio AnimaLugo e poi ritirare il proprio pacco nel punto Hub per lui più comodo. Al momento il primo punto ritiro è la ricevitoria Angolo della Fortuna di Umberto Ricci Picciloni, ma ne verranno presto aggiunti altri per una maggiore comodità di spostamento.

Tanti i vantaggi per consumatori e commercianti. Grazie ai punti ritiro, il cliente può infatti andare a ritirare la merce acquistata quando e dove vuole, venendo così incontro a chi non riesce ad acquistare negli orari tradizionali di apertura dei negozi. Al consumatore basterà quindi scegliere e pagare il prodotto che desidera per telefono oppure online, limitando anche il pericolo di assembramenti. Una nuova iniziativa che unisce così comodità, flessibilità e sostegno ai negozi di vicinato del proprio territorio.

Il negoziante dopo aver ricevuto il pagamento – che dovrà essere fatto prima della consegna – dovrà imbustare l’articolo con all’interno un cartellino di identificazione fornito dal Consorzio. Quest’ultimo dovrà essere compilato con il nome del negozio dal quale è partito la consegna, nome e cognome del cliente e data di consegna. Quando la busta è sigillata, il negoziante dovrà recapitarla al punto di ritiro scelto dal cliente e comunicare a quest’ultimo da quando è possibile ritirare l’ordine presso il Punto Hub concordato, specificando anche il numero dello scontrino che farà da codice dell’ordine.

Il cliente, dopo aver scelto e pagato il proprio prodotto, potrà comunicare al negoziante il Punto Hub in cui preferisce andare a ritirare l’articolo e soltanto dopo la ricezione del messaggio di conferma dal negoziante potrà recarsi al punto di ritiro. Arrivato al Punto Hub, il consumatore dovrà identificarsi con un documento d’identità, il codice (numero scontrino) e firmare il cartellino per presa visione e ritirare l’articolo. Il Punto Hub dovrà ritirare l’articolo portato dal negoziante e depositarlo in un luogo sicuro fino all’arrivo del cliente. Quando il cliente arriva per il ritiro, il titolare del Punto Hub dovrà verificare l’identità del cliente e riportare nel cartellino all’interno della busta il numero del documento, la data del ritiro e far firmare il cliente. Il cartellino dovrà rimanere al Punto Hub per constatare la riuscita del procedimento.

AnimaLugo Hub è il nuovo servizio del Consorzio, realizzato con la collaborazione delle associazioni degli imprenditori Cna, Confartigianato, Confcommercio Ascom e Confesercenti, il supporto di Wap Agency e il contributo di Camera di Commercio e Bcc Banca di Credito Cooperativo ravennate forlivese e imolese.