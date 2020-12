Zoli (Per Faenza): “Estate 2021 sarà punto zero per l’economia, l’amministrazione dovrà da subito mettersi al lavoro”

Massimo Zoli, Gruppo Consiliare Per Faenza, anticipa l’ordine del giorno che il gruppo presenterà al consiglio Comunale di stasera a tema “ Sostegno e rilancio per il centro storico post emergenza Covid-19″ e l’interpellanza “Campagna Ama Faenza”.

“La crisi Sanitaria ed economica – scrive Zoli – che la nostra città sta vivendo è senza precedenti, le restrizioni e chiusure decretate dal nostro Governo, a difesa della salute dei cittadini, hanno generato gravissime conseguenze al tessuto economico Nazionale e locale, queste avranno effetti continuati nel medio e lungo periodo e gli incentivi e ristori messi a disposizione non riusciranno a compensare le perdite subite dalle imprese del nostro territorio, è prevedibile che anche nei primi mesi del prossimo anno la situazione non si sbloccherà completamente. E’ presumibile cheL’amministrazione Comunale dovrà fin da subito mettersi al lavoro perché si creino le condizioni necessarie affinché le imprese del territorio possano trarre i massimi benefici dai mesi Estivi per cercare di ricostruire un futuro economico e ridare speranza alle nostre imprese”.

“Il Centro Storico – avanza Zoli – motore economico della nostra città, dovrà essere il simbolo di questa rinascita e presentare un programma estivo ricco di opportunità che garantisca a Faenza un’estate indimenticabile e ricca di appuntamenti che possano offrire strumenti di programmazione per le aziende, locali e negozi del territorio e attrarre pubblico in Centro.

Occorre iniziare sin da subito a programmare un piano di comunicazione ed eventi del nostro Centro, tutto questo in maniera coordinata tra le istituzioni, le associazioni di categoria e tutti i soggetti che potranno portare valore aggiunto alla nostra Piazza.”