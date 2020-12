Assemblea di fine anno Battipav su Zoom: il Covid non ferma la crescita e fa crescere il welfare dei lavoratori

Uno stanziamento di 70.000 euro per il Welfare, premi di fine anno a partire da mille euro a testa regolamentati da fattori meritocratici, Smart Working, e Work-life balance. Tutti incentivi per un 2021 che segnerà l’inizio di una nuova era per la Battipav di Cotignola, azienda produttrice di macchine da cantiere e taglia piastrelle manuali per il mondo dell’edilizia. Fondata a Cotignola agli inizi degli anni ’80 da Claudio Tondini e sua moglie Ketty, oggi conta 12.000 metri quadrati di capannoni e uffici, 55 addetti, una percentuale del 92% di vendite export in 67 nazioni e che quest’anno, ha raggiunto il record di fatturato.

Così Stefano Tondini, direttore operativo, ha invitato tutti i dipendenti e collaboratori a prendere parte al discorso di fine anno sulla piattaforma ZOOM per sottolineare quanto la tecnologia sia stata e sarà, la chiave vincente per fronteggiare ogni distanza e senza la quale non si sarebbero potuto vedere numeri così importanti per questa piccola industria. Per Battipav l’affermazione della digitalizzazione sarà infatti la grande novità per il prossimo anno e lo Smart Work diventerà lo strumento necessario per far raggiungere al lavoratore sempre più autonomia, flessibilità ed efficienza. Di conseguenza si rafforzerà l’idea di una visione ecosostenibile dell’azienda, andando a ridurre gli spostamenti e l’inquinamento. A tal proposito, l’utilizzo della carta in Battipav verrà praticamente azzerato. Sia negli uffici, sia per la manualistica di uso e manutenzione dei prodotti: manuali che infatti non verranno più stampati ma sarà presente un QR code sulle macchine, grazie al quale poter visionare il PDF online.

Anche il bonus Welfare a favore dei lavoratori, sarà potenziato, così come i premi individuali, i quali saranno incentivo di miglioramento e crescita personale per quanto riguarda puntualità, partecipazione e produttività, tenendo sempre come riferimento il benessere aziendale. Ultima novità, ma non meno importante, sarà relativa a una nuova gestione delle ferie e degli orari lavorativi, molto più flessibili, per meglio conciliare anche la vita privata di ogni dipendente e scardinando la classica chiusura di agosto “all’italiana”.