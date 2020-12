Partono le attività del team di investimento di ENEA Tech guidato dalla faentina Anna Tampieri

Partono le attività del team di investimento di ENEA Tech, la fondazione di diritto privato la cui missione è investire in tecnologie innovative di interesse strategico nazionale e di scala globale, attraverso il Fondo per il Trasferimento Tecnologico istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico con una dotazione di 500 milioni di euro. ENEA Tech guidata dalla faentina Anna Tampieri è un’organizzazione snella e indipendente, sul modello delle grandi agenzie federali statunitensi (Darpa, Barda) e di nuove agenzie EU (EIC), che opera in stretta collaborazione con centri di ricerca, università, startup e PMI innovative, spin-off, PMI e grandi imprese. Gli investimenti e gli interventi di ENEA Tech prevedono l’impiego di strumenti di venture capital, blended finance, grant e contratti di procurement indirizzato.

Il team di investimento ENEA Tech è articolato in quattro verticali:

Green, Energy e Circular Economy;

Healthcare Technology;

Deep Tech;

Information Technology.

A guidarli sono, rispettivamente, Stefano Bernardi, talento di ritorno dopo diversi anni in Silicon Valley, esperto di venture capital, startup e investimenti green, orientati dalla grande sfida del Climate Change. Chiara Giovenzana, PhD in bioingegneria, scienziata e imprenditrice con esperienza internazionale, alumna della Singularity University di cui ha curato la community globale. Alessandro Aresu, grande esperto di geopolitica e investimenti tecnologici strategici, studioso del rapporto tra capitalismo e sviluppo tecnologico, già consigliere dell’Agenzia Spaziale Italiana. Diva Tommei, PhD a Cambridge in bioinformatica, imprenditrice, maker. Si completa così il team di investment director messo a punto dal direttore generale Salvo Mizzi.

Per candidarsi ed entrare a fare parte di uno dei quattro team verticali, la ricerca di talenti è aperta. Qui le informazioni: info@eneatech.it

Il team di investimento ha avviato le attività di scouting e selezione, con l’obiettivo di intervenire su spin-off e imprese per espandere il tessuto produttivo del Paese, attraverso la leva del trasferimento tecnologico. ENEA Tech investe infatti in tecnologie strategiche di interesse nazionale e promuove i “salti tecnologici”. Mira inoltre a rafforzare la sovranità tecnologica italiana, con l’attrazione di ricercatori e scienziati.

«Questa nuova pagina nel rapporto tra Ricerca e Impresa nel nostro Paese verrà scritta da una generazione di talenti che con un importante bagaglio di esperienze internazionali nonostante la giovane età, decide di mettersi al servizio della crescita del Paese», commenta Anna Tampieri, presidente di ENEA Tech. La rapidità di esecuzione e la natura di ENEA Tech contribuiranno a liberare il potenziale dell’Italia, in sinergia con il settore privato e con il settore pubblico della ricerca, e consentiranno all’ecosistema dell’innovazione nazionale di avere un riferimento stabile, in dialogo con gli strumenti europei.

Alla presidenza della Fondazione ENEA Tech è stata nominata il 2 novembre scorso la ricercatrice faentina Anna Tampieri, direttrice dell’Istec, l’Istituto di scienza e tecnologia dei materiali ceramici del Cnr di Faenza. Direttore Generale è Salvo Mizzi, già amministratore delegato di Invitalia Ventures. Nel Consiglio Direttivo della Fondazione oltre alla Presidente e al DG Salvo Mizzi, il Presidente di ENEA Federico Testa, mentre Angelo Miglietta è il presidente del Collegio dei Revisori.

Anna Tampieri nel 2019 è stata nominata dall’Itwiin, l’associazione Donne inventrici e innovatrici, quale migliore innovatrice italiana. Nel corso dei 30 anni della sua attività di Ricercatore Presso l’Istec, il focus principale della sua ricerca è stato lo sviluppo di nuovi biomateriali e dispositivi per la rigenerazione di tessuti connettivi duri, come le ossa, le cartilagini e i denti. Ha fondato la startup GreenBone Ortho che dalla sua costituzione nel 2014 ha ricevuto oltre 11 milioni di euro di fondi da parte di privati e fondi di investimento internazionali. Con il suo team di ricerca Anna Tampieri ha brevettato un prodotto innovativo che deriva dalla pianta del Rattan e che potrà essere impiegato quale sostituto osseo in tutte quelle situazioni cliniche nelle quali, per difetti congeniti o a seguito di traumi, l’osso, viene a mancare per una significativa massa e che quindi deve essere reintegrata. Nella sua carriera di ricercatrice Anna Tampieri ha pubblicato oltre duecento lavori e firmato ben 15 brevetti internazionali, alcuni dei quali licenziati o ceduti ad aziende attive nel settore biomedicale. Ha coordinato 14 progetti di ricerca di cui otto grandi consorzi internazionali ed è stata WP Leader in altri 13 progetti di cui sei finanziati dalla comunità europea.