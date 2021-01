Cervia. Il comune ha attivato lo sportello telematico polifunzionale

Il comune di Cervia da oggi ha attivato lo sportello telematico polifunzionale, per presentare in modo guidato e digitale tutte le pratiche in qualunque momento senza recarsi negli uffici, nel rispetto dei principi di semplificazione, accessibilità e trasparenza amministrativa.

La pratica presentata online attraverso lo sportello telematico è completamente sostitutiva di quella in formato cartaceo: questo è possibile poiché il sistema rispetta quanto previsto dal Codice dell’amministrazione digitale.

L’attivazione dello sportello telematico polifunzionale permette al comune di Cervia di raggiungere rapidamente importanti risultati, in termini di semplificazione dell’interazione tra i cittadini, professionisti e imprese e la pubblica amministrazione, riduzione dei tempi di attesa da parte del cittadino, snellimento delle modalità operative interne agli uffici, eliminazione dei documenti cartacei.

Il sistema di digitalizzazione è a cura dell’azienda GLOBO, una società del Gruppo Maggioli, che dal oltre vent’anni affianca organizzazioni pubbliche e private nella digitalizzazione di informazioni, processi di sviluppo di software gestionali e nell’ottimizzazione delle risorse disponibili.

Il processo si è potuto realizzare grazie al lavoro degli uffici comunali che hanno collaborato quotidianamente con GLOBO per digitalizzare tutti i procedimenti e i moduli.

Il servizio è raggiungibile accedendo al sito del Comune nella sezione “Sportello Telematico” o andando direttamente al seguente indirizzo web:

https://sportellotelematico.comunecervia.it/ .