Ravenna tra le 10 migliori vacanze “art&culture” del 2021 secondo l’edizione online del Times

Gli scintillanti mosaici mozzafiato delle basiliche paleocristiane di Ravenna in netto contrasto alla “buia” storia del Medioevo britannico. E’ l’immagine con cui l’edizione online del Times (16,6 milioni di visitatori unici mensili) incorona la città d’arte romagnola come meta da non perdere per l’anno appena iniziato.

La segnalazione è nella sezione le “10 migliori vacanze art&culture” nell’ambito dell’articolo le “100 migliori vacanze del 2021” e vede Ravenna al nono posto, con la sua sorprendente ascesa da “tratto paludoso della Costa Adriatica” a “fulcro politico e religioso d’Italia”.

“Il turismo internazionale è momentaneamente in “pausa” – sottolinea l’Assessore Regionale al Turismo Andrea Corsini – ma l’Emilia Romagna è sempre nei desideri di viaggio degli stranieri, con le sue splendide Città d’Arte che di anno in anno celebrano grandi nomi della cultura italiana e internazionale, come Ravenna con i 700 anni di Dante quest’anno. Quello dello storico tabloid inglese è un bel segnale di inizio anno sul fronte internazionale e un’importante occasione di visibilità per una città dalla storia e dal passato molto affascinanti”.

“Questo riconoscimento e il recente Best in Travel di Lonely Planet – dichiara l’Assessore al Turimo del Comune di Ravenna, Giacomo Costantini – ci confermano che il lavoro assiduo messo in campo per aumentare notorietà e internazionalizzazione di Ravenna ha portato ad ottimi frutti. Inoltre queste autorevoli menzioni dimostrano che possiamo sfruttare questa opportunità per investire con maggior vigore su Inghilterra e Stati Uniti pensando ad un piano specifico per la promozione e il potenziamento di relazioni con questi mercati. Partendo già dal 2021, che grazie alle celebrazioni del centenario di Dante Alighieri sarà un anno ricco di eventi culturali che riempiranno tutto il calendario, come “L’ora che volge il dìsio”, lettura perpetua della Divina Commedia di fronte alla Tomba, e nel quale verranno realizzate anche importanti opere, come l’inaugurazione del Museo Dante e Casa Dante”.

Il quotidiano britannico propone un pacchetto del tour operator Acetours di ben cinque giorni con Mark Corney (ex presentatore del famoso programma britannico sull’archeologia “Time Team”) a spiegare la rapida ascesa della città a capitale dell’impero di Bisanzio.

Di seguito la traduzione del testo dell’articolo, visibile agli abbonati al Times al seguente link: https://www.thetimes.co.uk/article/10-best-art-and-history-holidays-for-2021-ns2zvmrgv.

9. L’Italia nel Medioevo

Come fu possibile che un tratto paludoso della costa adriatica divenne, nel V e VI secolo, il fulcro politico e religioso dell’Italia? Nell’arco di cinque giorni, in questo tour, l’ex presentatore del programma Time Team, Mr Mark Corney, spiegherà l’improvvisa ascesa di Ravenna: prima come rifugio per imperatori romani in guerra e poi come capitale dei re ostrogoti e dei governatori bizantini.

In Gran Bretagna, la storia del Medioevo è “buia”, quasi nera. Ma non qui a Ravenna dove nel medioevo sono stati realizzati i mosaici scintillanti delle sue basiliche paleocristiane: davvero mozzafiato.

Dettagli Mezza pensione di quattro notti da £ 1.295 a persona, inclusi voli, trasferimenti e servizi di una guida, con partenza il 13 settembre (aceculturaltours.co.uk)