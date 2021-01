Il Caseificio Buon Pastore di Sant’Alberto riapre i battenti: tante le attività in programma, covid permettendo

Il Caseificio Buon Pastore di Sant’Alberto riapre i battenti lunedì 11 gennaio dopo un breve periodo di ferie e riprende il proprio calendario di appuntamenti e attività aperte alla cittadinanza, ovviamente nella speranza che le condizioni legate al Covid possano permetterne lo svolgimento, a differenza di quanto accaduto negli ultimi mesi.

Anzitutto quelle legate alla fattoria didattica, con visite guidate per i bambini e i ragazzi delle scuole, per raccontare loro l’integrazione tra la produzione di energia e quella agri-zootecnica; ai bambini viene offerta anche la possibilità di creare con le proprie mani il formaggio.

Nel corso del 2021, oltre all’organizzazione di degustazioni e iniziative dedicate all’enogastromia, gli spazi esterni al Caseificio ospiteranno anche eventi ludici e musicali. Ad esempio, la festa per il secondo anno di vita dell’associazione ToGether, che si occupa di educazione ambientale e che opera in collaborazione con la cooperativa culturale Mousikè di Ravenna: l’obiettivo è quello di dare vita ad un evento in musica che possa coinvolgere la cittadinanza sulle attività dell’associazione. La stessa ToGether potrà utilizzare gli spazi per dare vita ad ulteriori iniziative, fra cui i camp estivi per ragazzi.

A partire dall’11 gennaio, il Caseificio sarà aperto il lunedi e il venerdì dalle 10 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18, e il sabato dalle 9,30 alle 12,30.

La grande struttura di via Fiorello 14/a, all’interno della quale si allevano ovini (oggi un centinaio di capi) secondo i principi del welfare animale e si producono formaggi di qualità (circa 12 quintali all’anno), è nata su iniziativa e progetto di Solar Farm, impresa partecipata da Tozzi Green e da Gardini 2002 srl, che opera nel campo delle energie rinnovabili. L’obiettivo è quello di coniugare a livelli di eccellenza natura e tecnologia, tradizione casearia e innovazione sostenibile.

Il Caseificio Buon Pastore è dunque una modernissima realtà in aperta campagna, che gestisce tutta la filiera produttiva nel rispetto del bestiame, dell’ambiente, del consumatore: e in strettissima collaborazione energetica con l’adiacente campo fotovoltaico di 70 ettari, sempre di proprietà di Solar Farm. Al Caseificio operano in maniera stabile diversi addetti: due casari, un responsabile dell’allevamento, due persone in negozio, un team commerciale di tre operatori.

Negli ultimi anni, la struttura si è ampliata e perfezionata, per permettere la vendita al dettaglio e per consentire la corretta stagionatura dei formaggi prodotti: che sono sia freschi che stagionati (di pecora e capra), affinati (al vino, alle vinacce e alle foglie di noce) ed erborinati. Accanto allo stabile principale sorge dunque un’apposita grotta, realizzata con grande accuratezza utilizzando pietre provenienti da Casola Valsenio (la terra d’origine della famiglia Tozzi), in cui si svolgono le operazioni di stagionatura; accanto ad essa, uno spazio di recente organizzazione prevede anche la produzione, la degustazione e la vendita dei vini prodotti dai vigneti di Casola Valsenio e dell’Etna, collegati sempre al lavoro della famiglia.

Sul sito www.caseificiobuonpastore.it sono presenti tutte le informazioni sui prodotti (ed è possibile anche acquistarli tramite e-commerce). Il Caseificio ha anche propri profili social su facebook, instagram e youtube.