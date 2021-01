Cervia, inaugurata la nuova filiale di Banca Romagna Centro Credito Cooperativo

Il Sindaco di Cervia Massimo Medri ha inaugurato la nuova filiale di Banca Romagna Centro Credito Cooperativo che ha sede in Viale G. di Vittorio, 19 ingresso strategico della città e di collegamento a Milano Marittima. All’inaugurazione erano presenti il Direttore Nicola Motisi e il personale della banca. La nuova sede sostituisce e accorpa le filiali di Via Oriani e Malva Sud, di dimensioni non più adeguate agli standard di servizio.

In questo difficile momento storico RomagnaBanca ha deciso di andare controcorrente e aprire questa nuova sede “con la volontà di rafforzare il legame con il territorio e offrire a Cervia nuove realtà operative, ambienti moderni con tecnologie all’avanguardia, ampi spazi dedicati alla consulenza a garanzia di riservatezza e professionalità” come si legge nella nota della banca.