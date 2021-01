Grande riconoscimento per Euro Company di Godo, che vince il premio “Innovatori Responsabili” con il progetto “Nuts4Green”

A fine dicembre Euro Company ha ricevuto il premio “Innovatori Responsabili” della Regione Emilia-Romagna, risultando vincitore di categoria fra le imprese con oltre i 250 dipendenti. Il riconoscimento è stato ottenuto dall’azienda di Godo di Russi (RA) grazie a un progetto di mobilità sostenibile rivolto ai propri dipendenti.

“Nuts4Green”, questo il nome del progetto che ha preso il via a gennaio 2020: ogni dipendente di Euro Company tramite un’app mobile e web ha certificato i tragitti casa-lavoro percorsi in carpooling, ma anche in bici e a piedi. Tramite l’app, infatti, era possibile (e lo è tutt’ora visto che il progetto prosegue) prenotare e organizzare il tragitto casa/lavoro con i propri colleghi.

Numerosi i vantaggi: meno emissioni di CO2 nell’ambiente, meno traffico automobilistico sulle strade e minori assenze sul luogo di lavoro causate da guasti o scioperi dei mezzi, ridotta pressione sui parcheggi, risparmio diretto dei dipendenti (in termini di tempo e costi) e, non meno importante, il miglioramento delle relazioni fra di essi grazie al tempo trascorso assieme lungo il tragitto.

«Inevitabilmente il Covid-19 ha in parte “penalizzato” le piene potenzialità del progetto, in particolar modo per quanto riguarda la condivisione dell’automobile. Nel pieno rispetto di tutte le norme atte a contrastare la pandemia,“Nuts4Green” non si è mai fermato e, anzi, la piattaforma è stata utilizzata dai dipendenti anche per certificare le giornate lavoro svolte in smart working», sottolinea la responsabile Relazioni Umane di Euro Company, Valentina Gaudenzi.

I risultati conseguiti da Euro Company dal punto di vista della sostenibilità sono tangibili e sono stati misurati. Da gennaio a dicembre 2020 sono stati effettuati 1.001 viaggi in carpooling, che certificano più di 23mila km percorsi in modo sostenibile pari a una riduzione di circa 1.575,63 kg di CO2 immessa nell’atmosfera e una riduzione di oltre 12.100 km grazie alla condivisione del viaggio. Giunto alla VI edizione, il premio “Innovatori Responsabili” promosso dalla Regione Emilia-Romagna, è rivolto a imprese, enti locali e associazioni, liberi professionisti, scuole superiori e università. Soggetti pubblici e privati uniti dall’impegno per un futuro sostenibile, alla ricerca di soluzioni per rispondere alla sfida dei 17 obiettivi globali indicati dall’Onu con l’Agenda 2030. Sono stati 38 i progetti premiati, scelti tra le 145 candidature per le 7 categorie previste dal premio.