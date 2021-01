Daniele Rossi riconfermato alla presidenza dell’Autorità Portuale: le congratulazioni di Legacoop Romagna

Dopo il voto in Commissione al Senato oggi la Ministra Paola De Micheli ha firmato la nomina di Daniele Rossi e la sua riconferma ai vertici di AP per i prossimi 4 anni. Il presidente di Legacoop Romagna Mario Mazzotti, a nome dei cooperatori romagnoli, ha inviato le più sentite congratulazioni a Daniele Rossi per la riconferma alla presidenza dell’Autorità Portuale di Ravenna.

Mario Mazzotti, presidente Legacoop Romagna

Nel messaggio Mazzotti ringrazia Rossi per il lavoro fin qui svolto e a nome dei cooperatori romagnoli rinnova la disponibilità di Legacoop Romagna e delle cooperative associate a collaborare e impegnarsi per realizzare gli ambiziosi progetti di rilancio e crescita del porto.