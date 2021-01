Ugl Romagna sottoscrive contratto integrativo aziendale di Cia-Commercianti indipendenti associati

Ugl Forlì-Cesena-Rimini e Ravenna ha firmato in data 28 dicembre 2020 il contratto integrativo aziendale di Cia-Commercianti indipendenti associati, cooperativa di dettaglianti del sistema nazionale Conad. Per l’azienda hanno sottoscritto l’accordo, che sarà valido fino al 31 dicembre 2022, il presidente Maurizio Pelliconi, il direttore generale Luca Panzavolta e Maurizio Dolcini.

“L’Ugl ha sottoscritto il contratto come strumento di salvaguardia dei livelli occupazionali e di miglioramento delle condizioni lavorative e salariali delle lavoratrici e dei lavoratori nell’alveo di un’organizzazione del lavoro (formazione, turni, inquadramento, mansioni, salario, sicurezza, flessibilità, ferie, indennità varie, assistenza sanitaria integrativa e welfare) e l’impiego delle risorse umane condivisa” spiegano da Ugl in una nota firmata dal segretario territoriale Filippo Lo Giudice.

“Le parti convengono su una valutazione di merito positiva rispetto alla strategia di sviluppo perseguita dall’azienda. Una strategie fondata su investimenti per l’innovazione e per la qualificazione e lo sviluppo della rete e dei Cedi, sulla ricerca di sinergie e integrazioni funzionali sia nell’ambito del sistema Conad che con altri soggetti imprenditoriali – prosegue la nota -. Una strategia valutata come utile a far fronte in termini adeguati alle attuali dinamiche settoriali caratterizzate da una forte turbolenza, da una crescita della competitività e da politiche commerciali aggressive e da forti processi di concentrazione”.