BPER Banca, a Ravenna una nuova sede del Contact Center

E’ stata inaugurata nei giorni scorsi in via Guglielmo Marconi a Ravenna la nuova sede del Contact Center di BPER Banca. Il nuovo polo si inserisce all’interno del Servizio Contact Center della Direzione Everyday Bank dell’Istituto, un centro di competenza specializzato nel supporto e nell’ottimizzazione della relazione remota verso i clienti del Gruppo BPER.

Il servizio fornisce, telefonicamente o attraverso i canali digitali (Chat, Whatsapp e Social), attivi nella maggior parte dei casi tutti i giorni H24, servizi di assistenza operativa e partecipa al processo commerciale a distanza. Raggiungere la propria Banca per il tramite delle filiali, ma non solo: i canali remoti rappresentano infatti sempre più un’esigenza chiara della clientela, che l’attuale momento storico ha ulteriormente accelerato.

Da anni il Gruppo BPER investe con convinzione sui nuovi canali. In questo scenario si inserisce il forte potenziamento del Contact Center, che nei prossimi mesi conterà su oltre 250 risorse interne alla Banca, distribuite su 6 poli dislocati su tutto il territorio nazionale e certificati Uni Iso 9001 e Uni Iso 18295.

Nello specifico, il nuovo Polo di Ravenna, diretto da Maurizio Zavagnini, nasce in un ambiente rinnovato e dotato di tecnologie all’avanguardia: conterà a regime su 43 risorse, di cui almeno 20 neo assunti, rappresentando un importante investimento per il Gruppo BPER.

“La nascita della nuova sede del Contact Center a Ravenna – ha affermato Diego Rossi, responsabile della Direzione Everyday Bank di BPER Banca – si inserisce all’interno di un progetto di crescita dei canali remoti del Gruppo, che vedrà nelle prossime settimane, in coerenza con l’acquisizione delle filiali ex Ubi, anche l’entrata in funzione di un nuovo Polo a Chieti. Si tratta di operazioni che rappresentano la volontà del Gruppo BPER di essere sempre più vicini ai propri clienti, che possono contare su professionalità e disponibilità, oltre a poter scegliere il canale a loro più adatto per dialogare con la Banca”.