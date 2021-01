Progetti d’impresa per l’incubatore U-Start di Lugo: call aperta fino al 31 gennaio per idee imprenditoriali e startup innovative 

Nuova call aperta dall’Unione della Bassa Romagna e Romagna Tech, per la presentazione di progetti imprenditoriali e startup innovative da inserire all’interno dell’Incubatore U-Start di Lugo. Le imprese e i team selezionati potranno usufruire di un ufficio attrezzato e di un percorso di accelerazione di 12 mesi costituito da servizi ad alto valore aggiunto e opportunità di networking. Avranno inoltre la possibilità di presentare il proprio progetto a soggetti imprenditoriali e a potenziali investitori.

Possono presentare domanda imprese costituite da non più di 3 anni e che non si configurino come continuazione di imprese già esistenti; team composti da due o più persone che intendano sviluppare un progetto d’impresa a contenuto innovativo e/o tecnologico. I progetti di impresa ammessi dovranno costituirsi in impresa entro 6 mesi dalla data di ammissione all’Incubatore.

La domanda per l’ammissione all’incubatore, completa degli allegati, dovrà essere inviata entro il 31 gennaio 2021. Per informazioni e chiarimenti: tel. 0546 670311; dario.monti@romagnatech.eu