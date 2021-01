Due parrucchieri di Lugo scelti per lavorare alla Milano Fashion Week

Alla Milano Fashion Week c’è anche un po’ di Lugo! Simone Fabbri e Gianmaria Moia, parrucchieri lughesi di Vnt Accademia di Paolo Venuta, si trovano infatti all’evento internazionale conosciuto in tutto il mondo per occuparsi delle pettinature per i migliori marchi internazionali.

“Un evento, quello della Milano Fashion Week – commenta il sindaco di Lugo Davide Ranalli su Facebook – che certamente quest’anno si svolge con modalità diverse rispetto a quelle a cui siamo abituati, ma è un orgoglio per tutti noi vedere bravissimi professionisti che, grazie a una realtà lughese come Vnt Accademia di Paolo Venuta hanno la possibilità di partecipare a uno degli appuntamenti che da sempre fanno conoscere l’Italia nel mondo”.