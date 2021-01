Madel SpA nel 2020 conferma il suo processo di crescita raggiungendo un fatturato di oltre 104 milioni di euro. Da oltre quindici anni l’azienda di Cotignola di Ravenna registra un aumento costante ottenendo il raddoppio dei ricavi (nel 2006 il fatturato era di 43 milioni di euro) mentre rispetto al 2019 si attesta su un +12,5%. Il suo marchio Winni’s è leader di mercato nella detergenza ecologica. Nata nel 1977 e pioniera della sostenibilità, Madel è coerente con la sua filosofia green.

«Abbiamo sempre creduto che investire in sostenibilità fosse la mossa giusta per raggiungere obiettivi importanti anche a livello di business, concentrando gli sforzi non solo nel prodotto finale ma soprattutto nella totalità dell’azienda – commenta Maurizio Della Cuna, Presidente di Madel -. Siamo stati fra i primi a credere nel fotovoltaico e in altre fonti rinnovabili, puntando sul risparmio energetico e sulla riduzione del Carboon Footprint. Raggiungere questo importante traguardo dei 100 milioni di euro è la testimonianza dei nostri sforzi e ci spinge a proseguire spediti verso un futuro sempre più green e aderente a un’economia circolare. Il 2020 è stato un anno complicato sotto tanti punti di vista, – continua Della Cuna – ma i risultati ottenuti dal nostro gruppo sono la prova che la competenza e il lavoro di squadra sono le basi per un’azienda di successo. Per questo ringraziamo l’impegno e la dedizione di ogni nostro dipendente che grazie a una struttura snella e dinamica riesce a valorizzare al meglio il lavoro di tutti».

Gli investimenti realizzati da Madel nel 2020 hanno rappresentato circa il 6,5% del fatturato. Negli ultimi 5 anni l’azienda italiana ha inoltre sempre investito ogni anno una percentuale tra il 6 e il 7 dell’intero fatturato, cifra che verrà confermata anche per il 2021. Leader di mercato in Italia col marchio Winni’s, Madel è presente anche all’estero in 30 Paesi, come Cina, UAE, Irlanda ed Est Europa. Un export che nel 2020 pesa sul fatturato aziendale per il 5,5% con 5,7 milioni di euro.

L’azienda conta inoltre 134 dipendenti e, nonostante la pandemia, nel 2020 ha assunto 6 nuovi collaboratori. Madel è sempre stata operativa e a Natale ha deciso di premiare l’eccezionale impegno di tutti i suoi dipendenti attraverso un bonus di 1.000 euro, per ringraziarli della dedizione al lavoro, l’attenzione e gli sforzi mostrati durante l’intero 2020.

La filosofia green di Madel si sviluppa ogni giorno in particolare grazie al suo marchio Winni’s, una linea di prodotti composti da ingredienti di origine vegetale e biodegradabili: le materie prime che li compongono sono rapidamente e completamente decomponibili nell’ambiente senza inquinare. A differenza dei prodotti tradizionali, vengono utilizzati tensioattivi di origine vegetale e non di origine petrolifera, profumi biodegradabili e senza allergeni. Sono tutti ipoallergenici, nichel, cromo e cobalto tested, e non contengono fosforo. In più nel campo della detergenza ecologica, Madel, prima in Italia, ha realizzato una serie di buste ecoformato in plastica monomateriale completamente riciclabile che si aggiunge ad un risparmio fino all’84% di plastica rispetto a un flacone di pari formato.

«Al giorno d’oggi è diventata ancora più forte e importante la missione che ci siamo prefissati fin dalle origini, ovvero quella di investire in sostenibilità e ricerca & sviluppo, puntando sulla qualità e sull’innovazione dei prodotti e allo stesso tempo su un’azienda capace di rispettare a pieno l’ambiente che la circonda – dichiara Giacomo Sebastiani, Vicepresidente di Madel S.P.A. -. La nostra filosofia verde è stata infatti quella di favorire il concetto di rispetto dell’ambiente, sempre al servizio non solo dei consumatori ma anche del territorio. Dieci anni fa il marchio Winni’s pesava il 5% del nostro fatturato, oggi invece rappresenta il 60%. Per questo siamo orgogliosi di quanto realizzato finora, ma non vogliamo e non possiamo fermarci, tanto che continueremo ulteriormente a investire nei prossimi anni dando il nostro contributo per creare un mondo migliore».