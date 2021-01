CNA plaude all’erogazione dei contributi a fondo perduto per le imprese del Comune di Ravenna

“È estremamente importante il sostegno che l’Amministrazione comunale sta fornendo alle imprese sia attraverso ristori economici sia tramite agevolazioni sulla tassazione locale. Citiamo, fra tutti, la scontistica applicata sulla TARI per le attività economiche, così come è stato importante aver previsto la gratuità dell’occupazione di suolo pubblico anche per le attività artigiane di consumo sul posto, dimenticate dal legislatore nazionale. Fondamentali sono anche le risorse destinate ai Confidi per sostenere l’accesso al credito delle imprese in questa situazione drammatica. Tutti questi sono segnali che dimostrano la vicinanza delle Istituzioni locali al sistema delle imprese, grazie anche al confronto e alla concertazione costante che fa parte del DNA di questo territorio. La situazione è ancora estremamente difficile per tutto il sistema economico territoriale ed è quindi necessario continuare a sostenerlo a tutti i livelli con interventi tempestivi e sostanziosi. Occorre superare il sistema dei codici ATECO per attribuire i ristori, ma valutare, piuttosto, l’effettivo calo di fatturato delle imprese. A causa della modalità adottata, interi settori di imprese, come ad esempio i rappresentanti di prodotti alimentari per la ristorazione, le lavanderie industriali, l’artigianato artistico, gli agenti di commercio e molte altre, pur avendo subito dei cali fatturato importanti nel 2020, non hanno ricevuto ristori.” Così in una nota CNA Ravenna.

NASCE IL NUOVO RAGGRUPPAMENTO CNA CINEMA E AUDIOVISIVO RAVENNA

Nasce a Ravenna CNA Cinema e Audiovisivo, il nuovo raggruppamento d’interesse che vuole valorizzare l’esperienza delle imprese e dei professionisti che lavorano negli ambiti legati al mondo del cinema, dell’audiovisivo, del videomarketing, dell’immagine e dell’animazione. L’idea di partenza è quella di rendere visibile l’importanza sociale ed economica di questo settore, organizzando occasioni di networking, formazione e progettazione comune e collegandolo a tutta la sua potenziale filiera, che oggi spazia dalla logistica ai servizi, dalle professioni tecniche, digitali, artigiane a quelle di supporto, distribuzione, promozione e vendita, senza dimenticare le possibili positive ripercussioni turistiche.

CNA Cinema e Audiovisivo Ravenna entra, così, nel sistema nazionale e regionale di CNA Cinema che consentirà un rapporto diretto con i grandi temi del settore: dalla gestione della legge nazionale sul cinema, al sostegno alle produzioni italiane, alla relazione con le grandi piattaforme OTT o con le rassegne italiane ed estere, alle differenti Film Commission, al complesso delle politiche nazionali e regionali.

“Siamo pronti e non vediamo l’ora di metterci all’opera” dichiara Deborah Ugolini (nella foto), neoeletta presidente di CNA Cinema e Audiovisivo Ravenna. “Il gruppo presenta potenzialità incredibili, sia dal punto di vista delle diverse personalità, sia da quello delle grandi professionalità che coinvolge. Abbiamo le persone giuste e il giusto entusiasmo per aprire questa strada e rafforzare Associazione, filiera e territorio.” Oltre a Deborah Ugolini vanno a comporre il Comitato Territoriale anche Alessandra Aita, Roberto Del Mastro, Gianni Gaudenzi, Gerardo Lamattina, Marianna Panebarco, Chiara Parollo e Edo Tagliavini.