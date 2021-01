Ugl proclama “stato di agitazione” al Burger King di Ravenna

Ingiustificati e continui ritardi nel pagamento degli stipendi ai dipendenti del Burger King di Ravenna. È quanto lamenta Giuseppe Greco, segretario provinciale del sindacato Ugl, in una nota inviata alla stampa, comunicando che a partire da ieri, 20 gennaio, é stato proclamato lo stato di agitazione con relativo blocco del lavoro straordinario ed eventuale azione di sciopero.

“Ormai da mesi i dipendenti di Sirio Spa ricevono in ritardo lo stipendio, compresa la tredicesima mensilità pagata al 20 gennaio” dichiara Greco, spiegando che, proprio il 20 gennaio, la società ha avvistato, senza nessun congruo preavviso , che lo stipendio di dicembre 2020 sarà pagato entro il dal 10 febbraio 2021.

Il sindacato lamenta che “la Direzione Sirio Spa di Ravenna non ha attivato a tempo debito la cassa integrazione, ed ha provveduto ad ulteriore assunzioni di personale per il Burger King al fine di far fronte al flusso di clienti”.

“Inoltre, più volte il sindacato ha chiarito, durante gli incontri con la Direzione, che nel caso vi fossero stati problemi tali da coinvolgere la stabilità lavorativa dei dipendenti, vi sarebbe stata la disponibilità a per trovare soluzioni” proseguono da Ugl Terziario, spiegando che da oltre 3 mesi la direzione invia avvisi ai lavoratori (relativi al posticipo degli stipendi) “escludendo” la sigla sindacale Ugl Terziario che ha all’interno della filiale il 70% degli iscritti e la rappresentanza sindacale.

“Pertanto – conclude Giuseppe Greco segretario provinciale del sindacato – saranno attivate le azioni e gli strumenti necessari per far fronte a tale disagio. Dal 20 gennaio 2021 é stato proclamato presso la stessa direzione lo stato di agitazione con relativo blocco del lavoro straordinario ed eventuale azione di sciopero da concordare tra i lavoratori fino a saldo dello stipendio di dicembre per tutti i lavoratori” .