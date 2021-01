Novità fiscali in agricoltura. Una videoconferenza lunedì 25 gennaio a cura di Confagricoltura

Sono tante le sfide che attendono l’agricoltura nei prossimi mesi e anni, fra queste anche sfide legate alla situazione di emergenza pandemica e alle novità che verranno introdotte nella Legge di Bilancio. Confagricoltura di Ravenna, di Ferrara e di Forlì-Cesena e di Rimini, organizzano un momento di confronto sulle novità fiscali per il settore. L’appuntamento – in videoconferenza, accessibile a tutti con la registrazione all’indirizzo www.confagricoltura.cloud – è lunedì 25 gennaio, alle ore 15.00.

All’incontro prenderanno parte Gian Paolo Tosoni, esperto fiscalista, editorialista de “Il Sole 24 Ore” e Nicola Caputo, responsabile fiscale di Confagricoltura nazionale. Faranno gli onori di casa i presidenti di Confagricoltura: Carlo Carli (Forlì-Cesena e Rimini), Andrea Betti (Ravenna), Gianluca Vertuani (Ferrara).

Fra i temi che verranno trattati ci sono alcune novità della Legge di Bilancio, come l’esenzione Irpef per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, prorogata per tutto il 2021 e in parte per il 2022. Fra i temi di sviluppo futuri del settore ci sono poi il 4.0, ovvero gli incentivi per l’acquisto di beni strumentali ad alta tecnologia, per una agricoltura sempre più innovativa, e il superbonus 110%, che è stato allargato anche alle case rurali.