Bonaccini e Corsini incontrano Ascom-Confcommercio e Confesercenti: “Massimo sostegno alle categorie di commercio, turismo e ristorazione”

Nell’incontro è stato fatto il punto sulla difficile situazione che imprenditori e operatori del commercio, del turismo e della ristorazione stanno attraversando a causa delle restrizioni alle aperture degli esercizi e delle attività, dovute alle misure di contrasto alla pandemia.

I rappresentanti di Ascom-Confcommercio e Confesercenti hanno anche consegnato una serie di proposte che saranno oggetto di valutazione da parte della Regione e di un nuovo confronto nelle prossime settimane, con l’obiettivo di trasformarle in una proposta di livello nazionale da portare al tavolo della Conferenza delle Regioni. A questo scopo è stata anche decisa l’istituzione di un tavolo permanente di confronto per valutare nuovi provvedimenti alla luce dell’andamento della pandemia.

“La Giunta conferma il proprio sostegno e vicinanza a categorie che stanno attraversando un momento di difficoltà senza precedenti- sottolineano Bonaccini e Corsini-. Abbiamo già stanziato risorse regionali per circa 45 milioni di euro sotto forma di ristori e aiuti e siamo pronti a fare ulteriori sforzi, se ci sarà la possibilità in futuro. Tuttavia, è imprescindibile che, compatibilmente all’andamento dei contagi, si rimetta in moto l’economia per dare respiro a settori fondamentali per il tessuto sociale ed economico della nostra Regione”.

“Ringraziamo Ascom-Confcommercio, Confesercenti e le altre associazioni per il senso di responsabilità e collaborazione dimostrato in queste settimane- chiudono presidente e assessore-, qualità fondamentali per mantenere quella coesione sociale di cui l’Emilia-Romagna ha fatto da sempre uno dei propri punti di forza. In questa logica di condivisione, abbiamo accolto le loro proposte che valuteremo attentamente in questi giorni, con l’impegno comune di confrontarci presto per trasformarle in una proposta organica che dovrà essere presentata anche in sede nazionale di Conferenza delle Regioni”.