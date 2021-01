Emilia-Romagna, Giovanni Monti (Legacoop): cooperazione fattore di tenuta sociale ed economica, l’Italia ha bisogno di governo “forte e non raccogliticcio”

“L’instabilità di Governo è l’ultima cosa di cui ha bisogno l’Italia in una situazione come questa. Sono certo che il Presidente della Repubblica individuerà la soluzione più giusta per la crisi di governo, ma tutte le forze politiche sono chiamate a comportarsi responsabilmente nell’interesse del Paese… l’Italia ha bisogno di stabilità e di una compagine di governo forte, non raccogliticcia. Noi non tifiamo per nessuno e parliamo con tutti, ma chi coltiva sovranismi, populismi e spinte anti-europee non può essere un nostro interlocutore e non auspichiamo possa prendere le redini del paese”. Così ha parlato questa mattina in un incontro con la stampa il Presidente di Legacoop Emilia-Romagna Giovanni Monti. “Domani, 29 gennaio – ha ricordato Monti – si terrà la nostra Assemblea delle delegate e dei delegati che vedrà l’intervento del presidente del Parlamento Europeo David Sassoli. Con questa presenza abbiamo voluto sottolineare come la soluzione ai problemi si trovi assieme all’Europa, non contro l’Europa. Parteciperà anche il presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini: la Regione, anche in virtù del Patto per il lavoro e il clima, è un importante riferimento per intrecciare i progetti delle cooperative alle risorse e agli obiettivi concordati a livello europeo”.

Il tema dell’Assemblea di domani, La cooperazione c’è, racchiude l’impegno della cooperazione nell’affrontare la crisi indotta dalla diffusione del Covid-19. “Ci siamo, in primo luogo verso le cooperatrici e i cooperatori – sottolinea Monti –. Non possiamo nasconderci i rischi occupazionali e la erosione dei redditi: faremo di tutto perché nessuno resti solo e redditi e posti lavoro siano salvaguardati. Ci siamo per le nostre comunità e i nostri territori, con progetti che contrastino le fragilità, riqualifichino le città e l’ambiente, dotino la regione di quelle infrastrutture materiali e immateriali indispensabili ad assicurare uno sviluppo sostenibile e un’alta qualità della vita e del lavoro”.

Sul Next Generation EU o Recovery Fund Monti ha dato un giudizio articolato. Ha detto che l’ultima bozza presentata dal governo è “molto utile e quindi il giudizio di merito va verso il positivo”, anche se ha lamentato lo scarso coinvolgimento delle forze economiche e sociali a livello nazionale. Coinvolgimento che invece è forte e convincente a livello regionale, grazie anche al Patto per il Lavoro. L’Emilia-Romagna insomma è un esempio di buone pratiche per il dialogo fra amministrazione pubblica e forze economiche e sociali. Sulla progettualità per il futuro, guardando anche al Next Generation EU, Monti ha parlato in particolare del welfare, della riorganizzazione industriale, della riorganizzazione urbana e del territorio per fare fronte alla crisi climatica. Ha parlato di progetti di economia circolare e innovativi in vari campi, come per esempio da parte delle grandi Cantine coooperative che stanno investendo dai 100 ai 120 milioni di euro.

Quanto ai danni causati dalla crisi da coronovirus, Monti ha evidenziato come tocchi in modo differenziato i diversi comparti in cui opera la cooperazione emiliano-romagnola aderente a Legacoop (42 miliardi di euro di fatturato globale nel 2019, 150.000 tra soci lavoratori e dipendenti, oltre 1.300 cooperative attive, 2.500.000 soci). “A soffrire di più sono i servizi – ha evidenziato Monti – in particolare la ristorazione collettiva e il trasporto persone, e, con ricavi praticamente azzerati, il settore cultura, spettacoli, eventi. Soffre il turismo, mentre gli altri comparti hanno subito danni più limitati”.

Giovanni Monti ha sottolineato che la cooperazione, tutta la cooperazione, non solo quella targata Legacoop, rappresenta comunque un fattore di tenuta sociale ed economica dei territori nella crisi che stiamo vivendo a causa della pandemia. In particolare, ha sottolineato il ruolo fondamentale delle coop sociali che stanno offrendo un servizio essenziale nel fuoco della crisi sanitaria. Anche se ha ricordato che proprio in questo settore oggi si registra una carenza drammatica di manodopera, mancano infermieri e Oss: 1.500 in tutta la regione, 300 nelle sole coop sociali di Legacoop. Si tratta di un’emergenza nell’emergenza. L’agroalimentare ha registrato una significativa contrazione delle vendite destinate all’Horeca e parzialmente nelle esportazioni. La grande distribuzione, Coop e Conad, ha garantito sempre, assieme all’agroalimentare e alla logistica, la fornitura di prodotti anche durante le settimane di lockdown.

Il Presidente Legacoop ha ricordato come la cooperazione sia alla ricerca di una nuova efficienza economica, per affrontare le sfide del rilancio post-pandemia, anche se oggi sconta una diminuzione nei fatturati pur in una tenuta complessiva del sistema. I dati del 2020 non sono ancora disponibili, ha precisato Monti, perché solo con le assemblee di bilancio che si andranno a preparare e tenere il quadro sarà più chiaro e completo anche se è ipotizzata una flessione complessiva nell’ambito del sistema, con alcuni settori che subiscono una perdita fino al 90% del fatturato e altri settori invece che stanno crescendo.

La crisi del 2020 – ha precisato Monti – è stata più pesante di quella del decennio 2008-2018. Ci vorrà del tempo per risollevare la nostra economia, qualche settore reagirà più in fretta, altri avranno bisogno di un orizzonte temporale più ampio. Complessivamente la cooperazione Legacoop si dà un orizzonte di tre anni dal 2021 al 2023 per ritornare ai livelli pre-Covid. Naturalmente al momento la priorità assoluta è sconfiggere la pandemia, a partire da una efficace campagna vaccinale in cui anche i cooperatori faranno fino in fondo la loro parte.

Secondo le stime di Prometeia, che verranno presentate in apertura dell’Assemblea di domani da Stefania Tomasini, le cooperative – con l’eccezione di turismo, intrattenimento, eventi – potranno recuperare i fatturati pre-covid entro il 2023, più rapidamente della media delle imprese che operano negli stessi settori. “Anche da queste analisi emerge la resilienza che caratterizza le cooperative – ha osservato Monti –. Un grande ringraziamento va alle nostre socie e ai nostri soci che hanno garantito servizi essenziali affrontando rischi e comprensibili timori senza mai tirarsi indietro. Va ricordato che la cooperazione sociale ha più volte lamentato la carenza di personale per le attività di cura e chiesto alla Regione la possibilità di assumere, formandolo, personale da qualificare e persone provenienti da paesi esteri”.

Per quanto riguarda i vaccini, la cooperazione ha avviato una campagna di sensibilizzazione e coinvolgimento per assicurare la più ampia adesione, in particolare per chi è a contatto con persone fragili o opera in luoghi a maggiore rischio di contagio. “C’è un vuoto legislativo che riguarda l’obbligatorietà o meno della vaccinazione per chi opera in questi settori. Rispettiamo chi non vuole vaccinarsi, ma rispettiamo anche le persone delle quali dobbiamo prenderci cura. Una volta valutata l’ampiezza delle adesioni, andrà fatto un ragionamento su questo punto”.

Giovanni Monti nel corso della conferenza stampa tenuta in video è stato affiancato dalla Vicepresidente Michela Bolondi e dal Vicepresidente Gianmaria Balducci. L’Assemblea delle delegate e dei delegati di Legacoop Emilia-Romagna si terrà domani in modalità pubblica e potrà essere seguita sul canale Youtube di Legacoop Emilia-Romagna dalle 9.30 alle 13 (https://youtu.be/Pn7L9zmYaAc): interverranno oltre a David Sassoli e Stefano Bonaccini anche il Presidente di Legacoop Nazionale Mauro Lusetti. Seguiranno contributi video dei presidenti dei cinque territori, dei settori e di alcune cooperative, tra le altre Coop Alleanza 3.0, con il Presidente Mario Cifiello, e Conad con l’Ad Francesco Pugliese. In apertura dei lavori dell’Assemblea di domani, come si diceva, Prometeia presenterà una analisi dello scenario socio-economico nel quale si muove la cooperazione emiliano-romagnola.