Faenza, Riccardo Losappio è il nuovo amministratore delegato per il Gruppo Tampieri

Per intraprendere nuove sfide e garantire continuità e sviluppo, pur nel rispetto della tradizione e con un occhio sempre attento all’innovazione, occorrono stimoli importanti. L’esperienza insegna che se si vuole continuare ad evolvere, occorre compiere passi importanti in ambito di revisione e innovazione del modello di governance aziendale. Un percorso che il Gruppo Tampieri di Faenza ha già intrapreso da tempo – come si legge nella nota dell’azienda faentina – rivedendo la composizione dei singoli consigli di amministrazione e facendo entrare nel board della holding il primo consigliere indipendente.

Oggi la proprietà ha deciso che l’ulteriore step dovesse essere rappresentato dall’ingresso di un Amministratore Delegato di gruppo non appartenente alla famiglia Tampieri.

È stato quindi individuato come nuovo amministratore delegato della capogruppo l’ing. Riccardo Losappio, romagnolo sessantunenne con un’esperienza consolidata nelle relazioni con gli imprenditori familiari e una particolare affinità con la visione del Gruppo Tampieri.

“È con grande piacere che mi appresto ad entrare nel gruppo Tampieri – dichiara Riccardo Losappio- e sono pronto a dare il mio contributo alla realizzazione degli obiettivi di crescita e sviluppo che l’azienda si propone per il prossimo futuro. Ringrazio la famiglia Tampieri per la fiducia che mi ha accordato e conto sul supporto e sulla collaborazione di tutta l’organizzazione, per affrontare con successo le sfide professionali che ci attendono.”

Riccardo Losappio ha ricoperto ruoli analoghi e sempre in ambito direttivo nei gruppi Datalogic, Technogym e Gruppo Trevi.