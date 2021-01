Parte dal Capitolo BNI Maioliche di Faenza il progetto con nazionale “Degustando l’Italia”

Parte dal Capitolo BNI Maioliche di Faenza il progetto con respiro nazionale denominato “Degustando l’Italia”. Attualmente il gruppo di imprenditori di Faenza sta sviluppando una collaborazione sul già esistente “Degustando la Romagna-Toscana” nato grazie alle sinergie fra gli Alberghi Diffusi e con le specificità enogastronomiche dei ristoranti e dei produttori delle due regioni.

In attesa di una situazione pandemica migliore si sta ampliando il panorama territoriale nel network BNI con l’obiettivo di condividere ulteriormente la platea dei protagonisti del turismo di qualità. Nel progetto, in occasione dei 700 anni dalla morte del Sommo Poeta, il gruppo di imprenditori sta valutando percorsi collegati a Dante, così come video, racconti e un gioco da tavolo dedicato.

In sostanza, l’obiettivo è un rilancio del turismo di qualità territoriale, ecologico, enogastronomico ed emozionale, senza dimenticare le eccellenze artistiche ed imprenditoriali.

Oggi BNI Capitolo Maioliche è precursore in Italia del progetto. Il capitolo faentino di BNI in questo mese di gennaio appena conclusosi ha già superato i 225.000 euro di fatturato con oltre 140 referenze scambiate. Al meeting del venerdì mattina hanno già partecipato, oltre ai 36 membri di diritto, in poche settimane 40 ospiti.

L’organizzazione di BNI (Business Network International) segna il maggior successo di referenze al mondo e si basa sul principio del “givers gain” (dare per ricevere). Per partecipare ad un incontro tutte le informazioni sono fruibili nel sito e nella pagina facebook: http://bni-romagna.it/52-romagna-bni–maioliche/it/index