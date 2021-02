Antonella Caranese dirigente dell’Unione Romagna faentina Servizi alla comunità

A novembre del 2020 è stata approvata la graduatoria definitiva del concorso pubblico per esami per un posto a tempo pieno e indeterminato da Dirigente di Area amministrativa dell’Unione e nomina della vincitrice che è risultata essere Antonella Caranese.

Originaria di Conselice, Antonella Caranese è laureata con il massimo dei voti e menzione di lode alla facoltà di Sociologia dell’Università di Urbino. Dopo alcuni incarichi per l’Ausl di Imola per l’insegnamento della lingua italiana agli stranieri all’inizio del fenomeno migratorio, nella metà degli anni ’90, la dottoressa Caranese è stata assunta dal Comune di Riolo Terme dove ha ricoperto diverse funzioni, in particolare nel settore dei Servizi alla persona e come vice-Segretario Comunale dal 2004 a marzo del 2020.

Caranese ha partecipato fin dalla nascita all’organizzazione dell’Unione della Romagna Faentina di cui è diventata dipendente dal 2017, prima come Capo Servizio Cultura poi dal 1° luglio 2017 come Capo Servizio Minori nel Settore servizi alla comunità, che considera il naturale approdo per la sua formazione e inclinazione. Vincitrice del concorso del 2020 per la posizione di Dirigente del Settore Servizi alla comunità si appresta al nuovo ruolo, dal 2 febbraio, con una forte motivazione e responsabilità, consapevole del momento storico particolarmente complesso che stiamo affrontando.

“La conoscenza dei Comuni dell’Unione, degli interlocutori del Terzo Settore e del territorio -sottolinea la nuova Dirigente- può esser considerata la base di partenza per affrontare questa impegnativa nuova veste che avrò l’onore di ricoprire. Gli obiettivi sono numerosi e il contesto storico dell’attuale emergenza sanitaria ed economica richiedono una attenzione verso l’innovazione come anche un modello dei Servizi che si possa adattare in modo flessibile per rispondere alle nuove criticità. Con grande impegno e motivazione mi rimetto al servizio della nostra comunità con la quale cercherò tutte le collaborazioni possibili attraverso un attento ascolto e forte di un gruppo di collaboratori e colleghi preparato e resiliente con cui sicuramente farà squadra”.

“La competenza e la professionalità della dottoressa Caranese -sottolinea invece l’assessore ai Servizi della comunità, Davide Agresti– sono le prime sue qualità a risaltare, ma tenacia e passione per il proprio lavoro non sono da meno. La profonda conoscenza del territorio e dei Servizi alla Comunità, inoltre, saranno un valore aggiunto per le sfide che ci aspettano nel futuro, che richiederanno il massimo impegno, e che assieme ad Antonella come Dirigente non vediamo l’ora di affrontare”.

“L’arrivo del nuovo dirigente ai Servizi alla persona -spiega invece il sindaco di Faenza e presidente dell’Unione, Massimo Isola– è una ottima notizia in un momento così delicato dove il Settore assume una funzione strategica per la nostra comunità. In questi mesi di crisi emergenziale abbiamo messo in campo molti progetti per dare una mano alle famiglie del nostro territorio, come i ‘Buoni spesa’ e gli ‘Assegni sociali’ e altri ne stiamo mettendo a punto; l’arrivo della dottoressa Caranese che affiancherà una squadra già molto efficiente non può quindi che essere un segnale molto positivo per la comunità dell’Unione. Faccio ad Antonella Caranese i miei migliori auguri di buon lavoro per le sfide che ci troveremo ad affrontare”.

