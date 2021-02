CNA Ravenna. Legge di Bilancio 2021: le principali novità contenute nel provvedimento

Si terrà domani, mercoledì 3 febbraio 2021, in modalità videoconferenza, il seminario di approfondimento delle principali novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021. Saranno illustrati, in particolare, i provvedimenti più interessanti in materia di fisco, lavoro e credito.

Interverranno Luca Cantagalli, Responsabile Sezione Fiscale CNA Ravenna, Maurizio Spinelli, Responsabile Settore Credito CNA Ravenna, Massimo Tassinari, Responsabile Sezione Rapporti di Lavoro e Contrattualistica CNA Ravenna.

Presiederà e introdurrà l’iniziativa il presidente della CNA Territoriale di Ravenna Pierpaolo Burioli. La partecipazione all’iniziativa è gratuita. È necessario iscriversi su Eventbrite al link https://leggedibilancio2021_cnaravenna.eventbrite.it oppure contattando la segreteria organizzativa: Marzia Casali – 0544 298511 – cna@ra.cna.it.