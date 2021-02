Ravenna, “L’Angolo della Pasta” di viale Alberti riparte con la giovane imprenditrice Elena Flamini

Confesercenti è lieta di dare il benvenuto a Flamini Elena, una giovane ragazza che in un periodo non del tutto facile ha deciso di mettersi in proprio e rilevare il negozio “L’Angolo della Pasta” di viale Alberti, 44, a Ravenna.

Elena spinta dalla passione per la cucina tradizionale romagnola, tramandata fini da piccola dalla nonna, ci racconta: “Questa attività è presente in viale Alberti da 50 anni, quando ho visto l’opportunità mi sono decisa, è la mia prima attività, ma la pasta fresca la conosco da sempre”.

L’angolo della pasta fresca offre ai propri clienti una vasta scelta di piatti tradizionali come cappelletti (ripieni solo di parmigiano reggiano), lasagne, cannelloni, gnocchi gratinati e piadina, tutti pronti da cuocere. Elena aggiunge nella propria vetrina delle varianti personalizzate come gli gnocchi “le chicche di patate viola”, pasta rossa per San Valentino o colorate per le festività di carnevale.

“Ci fa piacere vedere una giovano che con passione ed entusiasmo avvia una propria attività – dichiara il presidente della Confesercenti di Ravenna, Mauro Tagiuri – Una vetrina illuminata è sempre una bella notizia. Elena ha solo 32 anni ma è già competente ed affermata nel settore. A lei va il nostro miglior augurio di buon lavoro”.