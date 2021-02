Bagnacavallo, Deco Industrie compie 70 anni e li festeggia con un logo speciale e un calendario ricco di eventi

Il Gruppo Deco Industrie, realtà cooperativa attiva nella produzione di prodotti di largo consumo per il settore alimentare, per la cura della casa e della persona con sede a Bagnacavallo, nel 2021 celebra 70 anni di attività. Deco nasce il 27 gennaio 1951 come cooperativa di produzione di detersivi. Oggi, nei suoi 6 stabilimenti dislocati in Emilia-Romagna a Bagnacavallo e San Michele nel ravennate, a Forlì, Bondeno (FE) e Imola (BO) progetta, realizza e confeziona detergenti per la cura della casa e della persona e prodotti da forno, dolci e salati per un fatturato annuo di 180 milioni. Il Gruppo oggi conta più di 500 dipendenti, in gran parte soci lavoratori della cooperativa.

Per celebrare i 70 anni di attività, è stato ideato un logo speciale che aggiunge ai tradizionali elementi che parlano della solidità e della dinamicità del gruppo, i colori del tricolore, un modo per raccontare il proprio legame con il territorio. La cooperativa sta definendo una serie di azioni che verranno implementate nel corso dell’anno per festeggiare questo importante traguardo. Verrà proposto non solo un calendario di eventi, ma anche un vero e proprio piano di attività rivolte ai consumatori, ai dipendenti e ai principali stakeholder, il tutto all’insegna della sostenibilità, sociale, ambientale ed economica, principio che da sempre guida l’attività di Deco.

“Questo risultato – dichiara Antonio Campri, presidente di Deco – dimostra ancora una volta che la serietà e l’impegno con cui da sempre affrontiamo ogni giorno le sfide quotidiane vengono premiati e mi auguro di cuore che questa “ricetta” ci permetta di arrivare a festeggiare anche i prossimi Anniversari”.

“Ci apprestiamo a celebrare – ha dichiarato Francesco Canè, amministratore delegato di Deco – un compleanno importante per la nostra azienda. Un risultato non scontato ma frutto dell’impegno e dell’amore di tutti coloro che operano in questa grande cooperativa. Donne e uomini che si riconoscono nei valori di Deco e che ogni giorno contribuiscono a creare prodotti buoni, sani e giusti che entrano nelle case di tanti italiani. Il nostro slogan è «C’è Deco nella vita di tutti i giorni» e da oggi possiamo, con orgoglio, aggiungere «da 70 anni»”.