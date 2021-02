Concorso per l’arruolamento di 60 Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri: come partecipare

Lo scorso 9 gennaio è stato pubblicato il bando di selezione per l’arruolamento di 60 Ufficiali del 203° Corso dell’Accademia Militare, cui potranno partecipare i giovani fino ai 22 anni in possesso (o in fase di conseguimento) di diploma di scuola media superiore.

Il termine per il concorso scade il 16 febbraio 2021. Le domande potranno essere presentate in modalità informatica sul sito https://www.carabinieri.it/concorsi/area-concorsi.

Per la massima diffusione si allegano un video promozionale per i canali tv e web e un file audio per le radio.

Link per il download: https://we.tl/t-fSfzAqWjZv .