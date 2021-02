Mercati di lingua tedesca ed Est Europa: Workshop on line di Visit Romagna con 90 buyer

“Viaggia” sul Web la promozione 2021 dell’offerta turistica di Visit Romagna. Oggi e domani 4 febbraio riprendono – dopo il primo appuntamento di dicembre finalizzato al mercato del Nord Italia – i workshop virtuali business to business (B2B) dedicati ai diversi mercati esteri promossi dalla Destinazione in accordo con APT Servizi Emilia-Romagna e gli operatori del turismo organizzato.

La situazione in continua evoluzione, per quanto riguarda le restrizioni alla mobilità delle persone a causa della pandemia Covid-19, ha protratto la programmazione di eventi commerciali B2B in modalità virtuale nei primi mesi del 2021. L’appuntamento del 3-4 febbraio, rivolto al mercato estero europeo, vede la presenza di oltre 90 tour operator che operano nel Sud della Germania, Svizzera, Austria, Croazia, Slovenia, Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia.

Questi buyer esteri “incontreranno” – su una piattaforma online con un’agenda di appuntamenti precedentemente programmati – 23 operatori turistici romagnoli rappresentativi dell’intera offerta di Visit Romagna che va da Ferrara a Rimini. Gli operatori turistici accreditati proporranno ai buyer esteri un’ampia offerta turistica del territorio: dal turismo enogastronomico a quello balneare e culturale delle città d’arte; dalla vacanza nel verde e slow, al cicloturismo; dal cartellone degli eventi delle celebrazioni per i 700 anni della morte di Dante Alighieri (con percorsi lungo le “Vie di Dante” che attraversano l’Appennino), alla scoperta dei luoghi del regista Federico Fellini con l’imminente apertura a Rimini del Museo Internazionale a lui dedicato.

Il tutto nel rispetto di una vacanza sicura. Questi i 23 seller romagnoli partecipanti: Alberghi e Terme di Riolo; Arcadia Tour Operator; Batani Select Hotels & Travel; Bellaria Igea Marina Servizi; Camping Mare e Pineta & Marina Village; Cervia Turismo; Cesenatico Camping Village & Pineta sul Mare; Club del Sole; Consorzio Natura e Natura; Costa Hotels/Food in Tour; Grand Hotel Terme della Fratta; IAS Tourist; IF Imola Faenza Tourism Company; Larus Viaggi; Malatesta Viaggi; Montanari Tour; Promhotels Riccione; Ravenna Incoming; Romagna Experience; Slow Bike Tourism; Visit Ferrara; Visit Rimini; Visit Comacchio.

Da segnalare, sempre in sinergia con APT Servizi Emilia-Romagna, un ricco calendario di iniziative promozionali 2021 di Visit Romagna.

Dopo il primo appuntamento di dicembre, dedicato al mercato Nord Italia, Visit Romagna continuerà la promozione sul territorio nazionale con un nuovo Workshop B2B in digitale rivolto a buyer di altre regioni italiane in programma nel prossimo mese di marzo, che vedrà la partecipazione di tour operator, agenzie di viaggio e realtà del turismo organizzato per sviluppare concretamente nuovi flussi sulla destinazione non appena sarà possibile.



Treno di Dante (foto di Antonio Martinetti)

L’attività promozionale di Visit Romagna e APT Servizi Emilia-Romagna proseguirà con una serie di altri Italian Travel Web Workshop (ITWeb) virtuali dedicati a: “Gran Bretagna” (ITWeb 16-18 marzo); al “Turismo ecosostenibile/slow tourism e natura” (ITWeb 20-21 aprile); al tema “Vacanze per famiglie, bambini, junior camp” (Childen’s Tour 29 aprile); al “Nord America” (ITWeb 25-27 maggio). E poi in cantiere, nel mese di aprile, un appuntamento B2B dedicato al turismo intermediato e associativo dei Mercati Francofoni Europei.