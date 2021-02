Enti del terzo settore in grave difficoltà, Consigliera E-R Rontini: “In arrivo nuovo bando regionale con ristori”

La Consigliera della Regione Emilia-Romagna, Manuela Rontini, ha dichiarato sul suo blog che, a breve, sarà diffuso un nuovo bando regionale con ristori per circoli, centri sociali, associazioni e organizzazioni di volontariato per le spese sostenute durante l’emergenza Covid-19.

“In questi giorni si fa sempre più urgente il grido di allarme dei centri culturali, sociali e ricreativi in cui, anche a seguito degli ultimi Dpcm, continuano ad essere sospese le attività. Sono i circoli che probabilmente avete sotto casa, gestiti da Arci, Acli, Anspi, Ancescao o Endas, a seconda dei territori, che da tempo hanno le serrande abbassate” -afferma Rontini, scendendo maggiormente nei particolari- “Anche io ho personalmente ricevuto diverse mail e telefonate di presidenti e amministratori locali preoccupati per la sopravvivenza di quella fitta rete di associazionismo che, soprattutto nei quartieri più periferici o nelle comunità più piccole, sono da sempre un importante punto di riferimento per la popolazione”.

“Un presidio per l’oggi e quindi di maggiore fiducia per il domani” -afferma Rontini-, come li ha definiti il Forum del Terzo settore dell’Emilia-Romagna, che ha sempre ospitato iniziative assistenziali, educative, solidali, di vicinanza e sostegno alle persone più fragili e deboli, di cui sentiamo ancor più la mancanza nel pieno di questa pandemia che è anche diventata crisi sociale, accentuando le disuguaglianze e le situazioni di difficoltà ed emarginazione.

E neanche con il passaggio dell’Emilia-Romagna in zona gialla hanno potuto riaprire per la somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci: attività funzionali alla sopravvivenza di queste realtà, utili al pagamento delle spese fisse, come affitti e utenze. Va poi aggiunto, per chiarezza e correttezza delle informazioni, che in questa fase le Regioni non hanno alcuna potestà di decidere in merito alla riapertura delle attività, ma eventualmente solo quella di emanare ordinanze ulteriormente restrittive.

E purtroppo, proprio ieri, nelle commissioni Bilancio e Affari costituzionali della Camera dei Deputati è stato ritenuto inammissibile l’emendamento al Milleproroghe presentato dagli onorevoli Lepri, Rizzo Nervo e altri che sostanzialmente chiedeva, nel rispetto delle condizioni e dei protocolli di sicurezza stabiliti dalla normativa per le attività economiche, di poter far riprendere la somministrazione di alimenti e bevande anche ai circoli”.

Sul suo blog, Manuela Rontini riassume cosa è stato fatto dalla Regione in questi mesi:

“La Regione Emilia-Romagna già a luglio scorso ha approvato un primo bando (consultabile qui) rivolto alle Organizzazioni di volontariato e alle Associazioni di promozione sociale, finanziato con più di 3 milioni di euro per aiutare queste realtà a sostenere le spese. Sono state 675, su tutto il terrritorio regionale, le Odv e le Aps finanziate (qui trovate l’elenco dettagliato di quelle della provincia di Ravenna che hanno ottenuto il contributo, in media superiore ai 4.700 euro ciascuna).

Ad inizio dicembre, assieme alla capogruppo Zappaterra e ai colleghi del Partito democratico, abbiamo depositato una risoluzione (trovate il testo qui) che impegnava la Giunta ad individuare le migliori e più adatte iniziative per aiutare l’associazionismo che, anche durante l’emergenza Covid-19, ha contribuito fattivamente a fronteggiare il contagio e a dare sostegno a molte persone in difficoltà.

Io stessa, in qualità di relatrice del bilancio 2021 della Regione, sono stata la prima firmataria di un emendamento che ha stanziato 1 milione di euro, aggiuntivo rispetto alle risorse già previste, a favore del Terzo settore (scaricabile qui).

La buona notizia è che nelle prossime settimane pubblicheremo un nuovo bando regionale, con almeno 3,5 milioni di euro a disposizione, a cui sta lavorando la Vicepresidente Elly Schlein (già martedì è previsto il passaggio in CRTS per il parere). Questo, in attesa dei ristori nazionali, comunque previsti, che hanno tempi lunghi.

Sono stata poco sintetica, ma ci tenevo a restituirvi un quadro il più completo possibile di quello che è stato e continuerà ad essere il nostro impegno, istituzionale e politico, per sostenere un settore che continuiamo a chiamare Terzo, ma dovrebbe essere il primo. Un settore che con il suo fitto tessuto di realtà svolge un importantissimo ruolo di presidio sociale del territorio, scongiurando il rischio concreto che, una volta che avremo sconfitto la pandemia, circoli, centri sociali, associazioni e organizzazioni di volontariato non riaprano più”.