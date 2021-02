I cittadini “Amano Faenza”, successo on line per il video della campagna di comunicazione

Tanti faentini si sono uniti alla campagna di comunicazione “Ama Faenza”, lanciata a dicembre dal Comune di Faenza. Una dimostrazione di affetto per la città e le sue imprese testimoniato dai grandi numeri raggiunti dal video che lancia il progetto, pubblicato su Facebook, Instagram e YouTube il 20 gennaio scorso.

Sono infatti state oltre 23mila le visualizzazioni raggiunte in pochi giorni solo su Facebook dallo spot con protagonista Maria Pia Timo che sostiene le attività commerciali e artigiane della città. Affetto confermato anche da tante condivisioni che hanno così rilanciato il messaggio della campagna: Scegli le imprese della tua città. “Bellissimo video”, “Maria Pia sei troppo forte”, “molto emozionante”, “c’è bisogno di comunità”: sono solo alcuni dei commenti ha raccolto il video nelle prime due settimane di pubblicazione. Nel video Maria Pia Timo, insieme a diversi attori, tra cui la giovane Matilda Dalmonte, racconta uno scenario con cui si sta in gran parte già facendo i conti, ovvero la difficoltà dei negozi di vicinato. Di fronte al cartello che evoca la liquidazione totale per cessata attività si scatena però la voglia dei clienti di sostenere negozi e artigiani locali.

“Questa campagna voluta dall’Amministrazione comunale – commenta il vicesindaco di Faenza Andrea Fabbri – nonostante la difficile situazione sta dando il proprio contributo e raggiungendo il suo scopo, renderci consapevoli dell’importanza di sostenere la rete di attività commerciali e artigianali di vicinato a beneficio di tutti. Il periodo dei saldi e il ritorno a zona gialla speriamo diano un ulteriore impulso positivo e portino un po’ di respiro”.

“I Faentini hanno a cuore la propria città e lo hanno dimostrato anche sostenendo il suo tessuto commerciale – spiega il presidente del Consorzio Faenza C’entro Sergio Scipi -. Un affetto testimoniato anche dalla partecipazione a questa campagna, a cui tantissimi commercianti e artigiani hanno aderito per sostenere tutti insieme la nostra comunità”.

Il progetto nella sua prima fase in poco tempo ha coinvolto oltre 300 commercianti e artigiani – ma le adesioni sono sempre aperte – che hanno pubblicato le loro foto con il cartello Ama Faenza e l’hashtag dedicato. Si ricorda che è ancora possibile aderire alla campagna per i commercianti e gli artigiani di tutti i settori. Ma “Ama Faenza” non si ferma qui: la campagna prosegue coinvolgendo anche i cittadini, anch’essi protagonisti del messaggio: entra, scegli, acquista, condividi e tagga. Per essere parte attiva è sufficiente testimoniare il proprio apprezzamento in pieno stile social sui tre canali scelti per la campagna, ovvero Facebook, Instagram e YouTube. Basta scattare una foto o girare un breve video durante un acquisto nei negozi o davanti alle vetrine e postare il tutto con gli hashtag #amafaenza e #perfaenzacisono.

La campagna di comunicazione ”Ama Faenza” ha coinvolto la cabina di regia composta da Confcommercio Ascom Faenza, Confesercenti, Confartigianato e Cna con il supporto di Faenza C’entro. Il video di Ama Faenza è stato prodotto da Wap Agency Faenza, con la regia di Giuseppe Falconi. Il montaggio audio e video è a cura di Lorenzo Ballardini e Luca Barzanti. Wap Agency ringrazia i tanti imprenditori che hanno dato volto alla campagna e i messi di comunicazione locale che la stanno sostenendo.