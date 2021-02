Entra nella seconda fase l’iniziativa “Conselice ti regala il tuo Natale”

Mentre sono da poco iniziati i saldi nelle varie attività commerciali dell’Emilia-Romagna, è entrata nella seconda fase l’iniziativa “Conselice ti regala il tuo Natale” – organizzata dal Comune e dalla Rete d’Imprese “Vivi Conselice” – la cui prima fase si era chiusa il 6 gennaio.

L’iniziativa ha raccolto fin da subito il favore dei clienti delle attività commerciali del territorio comunale di Conselice. Si è trattato di una sorta di “cashback” semplificato, che non necessitava di particolari registrazioni ad applicazioni informatiche e a cui potevano partecipare tutti i cittadini del Comune: raccogliendo gli scontrini degli acquisti effettuati in tutte le attività commerciali e artigianali del territorio conselicese fra dicembre e il 7 gennaio, chi ha speso una somma complessiva superiore a 500 euro ha diritto ad un buono sconto, che potrà essere speso fino al 31 marzo nei negozi aderenti alla rete d’Imprese “Vivi Conselice”.

L’Amministrazione Comunale ha contribuito con 3.000 euro di risorse proprie a questa iniziativa, tesa a valorizzare gli acquisti nelle attività di vicinato.

“Vista la particolare situazione vissuta nel periodo natalizio appena trascorso, dove non si è potuta avere la socialità consueta delle feste, con questa iniziativa abbiamo cercato di fare da volano per gli acquisti nelle attività del nostro Comune – spiega l’assessore alle Attività Produttive, Raffaele Alberoni -.L’idea è stata quella di coinvolgere tutti i cittadini, senza nessun tipo di burocrazia, per lasciare loro la libertà di fare acquisti in tutte le attività commerciali e artigianali conselicesi. Come premio finale è stato previsto un buon sconto da spendere nelle attività aderenti a “Vivi Conselice”. In questo modo – pur lasciando facoltà ad ogni cittadino di acquistare in qualsiasi attività – è stato positivo finalizzare il beneficio in quelle che aderiscono alla Rete d’Impresa”.

“Siamo lieti di informare che, grazie al grande interesse dei nostri clienti, sono stati assegnati tutti i buoni premio messi in palio – ha aggiunto Paolo Guadagnini, Presidente della Rete d’Imprese -. Ringraziamo pertanto tutti i cittadini conselicesi e dei comuni vicini che hanno partecipato e collaborato alla riuscita dell’iniziativa”.

Visto anche il buon esito di questa iniziativa, l’Amministrazione Comunale intende proseguire nel cammino: per cui nei prossimi giorni incontrerà il presidente Guadagnini per valutare nuove promozioni, fra cui l’ipotesi di replicare l’iniziativa di Natale anche nel periodo pasquale.