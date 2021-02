“Lasciateci lavorare!” Mercoledì 10 febbraio flash mob di Confcommercio e Confesercenti in Piazza del Popolo a Ravenna

Appuntamento mercoledì 10 febbraio 2021 dalle 10.00 alle 10.30 in Piazza del Popolo a Ravenna per il flash mob organizzato da Confcommercio e Confesercenti provincia di Ravenna dal titolo “Ora basta lasciate lavorare le nostre imprese!” Nella piazza principale di Ravenna verranno posizionati 80 tavoli, distanziati opportunamente, ‘adottati’ dagli associati Confcommercio e Confesercenti dove saranno collocati uno o più oggetti e strumenti che rappresentano il proprio lavoro. Ogni tavolo sarà identificato con la tipologia dell’attività.

Il flash mob si terrà nel rispetto rigoroso del distanziamento fisico (i tavoli sono a 3 metri l’uno dall’altro) – dicono gli organizzatori – ed evitando ogni assembramento (l’allestimento ed il disallestimento verrà effettuato a scaglioni, con fasce orarie assegnate). Il flash mob fa parte di una serie di iniziative messe in campo da Confcommercio e Confesercenti a sostegno delle categorie per dare voce a tutta l’amarezza degli imprenditori del territorio. Presso le sedi di Confcommercio e Confesercenti provincia di Ravenna sono stati posizionati striscioni sempre con la scritta “Ora Basta, lasciate lavorare le nostre imprese!”, come pure nelle sedi di Cervia, Faenza e Lugo.

Infine, è stato redatto un documento per la gradualità delle restrizioni per i pubblici esercizi, come avviene per altre categorie, per poter dare ossigeno alle attività e consentire, seppur con enormi cali di fatturato, di poter restare sul mercato e continuare a lavorare. Per questo è stato proposto di riclassificare i pubblici esercizi secondo lo schema che segue:

zona gialla: apertura tutti i giorni fino alle 21,30 (ovvero in tempo utile per rispettare il coprifuoco delle 22.00) con asporto fino alle 22.00 e delivery sempre;

zona arancione: apertura fino alle 18.00, con asporto fino alle 22.00 e delivery sempre;

zona rossa: come ora, chiusura totale, con asporto fino alle 22.00 e delivery sempre”.

“La proposta di apertura fino alle 21,30 in zona gialla – sottolineano i presidenti Mauro Mambelli per Confcommercio e Monica Ciarapica per Confesercenti – permette alle imprese del settore di ripristinare una modalità che si avvicina alla normalità dopo mesi di agonia. Proponiamo di affiancare alla proposta l’obbligo di prenotazione del tavolo dalle ore 18.00 in avanti. Si mantiene il rispetto del coprifuoco delle 22.00. La proposta di apertura fino alle 18.00 in zona arancione consentirebbe a tutti i pubblici esercizi di continuare l’attività, anche se in misura ridotta. Tra l’altro, tale apertura in zona arancione sarebbe di supporto anche a coloro che lavorano consentendo di poter usufruire del pranzo, senza particolari problemi”.

Nelle scorse settimane è stata proposta anche la petizione “Ora basta lasciate lavorare le nostre imprese!” che ha già raccolto 1.000 firme. Per firmare la petizione cliccare il seguente link https://www.formoduli.com/invia/view.php?id=13478