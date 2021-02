Spasso in Ravenna: fino a San Valentino nei negozi aderenti sarà fatto “Un regalo a chi regala”

Il Comitato “Spasso in Ravenna” ha preso forma ufficialmente nei primi giorni del mese di Dicembre e ora inizia, dopo un assaggio nel periodo natalizio, a entrare in attività con l’intento dichiarato di promuovere e valorizzare il centro storico del capoluogo romagnolo con una serie di iniziative.

Il fine, spiegano, è quello di coinvolgere tutti i commercianti mettendo a loro disposizione, e di conseguenza a disposizione dei cittadini, una struttura aperta e collaborativa. Il progetto, realizzato dalle associazioni di categoria Confesercenti, Confcommercio, Confartigianato e CNA con il contributo del Comune di Ravenna e il sostegno de La Cassa di Ravenna, ha messo in cantiere una serie di date in occasione delle quali lanciare iniziative che sappiano attrarre clientela e favorire la ripartenza dopo un periodo difficile e delicato come quello dovuto al contenimento e al contrasto del Covid-19.

Il primo di questi appuntamenti è quello di San Valentino ed è rappresentato dall’eloquente slogan “Un regalo a chi regala”. Fino a Domenica 14 Febbraio infatti, nei negozi che aderiranno all’iniziativa, tutti coloro che effettueranno un acquisto in occasione della festa degli innamorati, riceveranno a loro volta un regalo dall’esercente coinvolto, regalo che sarà diverso a seconda del punto vendita.

Le date previste per le prossime iniziative sono invece quelle di Lunedì 8 Marzo con la Festa della Donna, in collaborazione con Linea Rosa Ravenna, e di Venerdì 19 Marzo con la Festa del Papà. Appuntamenti significativi, come significativa in questa particolare congiuntura economica per tutto il Paese è la collaborazione avviata fra le quattro associazioni di categoria che hanno sostenuto la nascita del Comitato “Spasso in Ravenna”. Un ambito dove ognuna di esse è equamente rappresentata. A presiedere l’associazione è infatti Roberto Montanari in quota Confcommercio, mentre Chiara Roncuzzi di Confartigianato ricopre il ruolo di vicepresidente. Confesercenti e CNA sono invece rappresentati rispettivamente da Francesco Tagiuri e Anna Finelli.

“Già da qualche tempo – spiega lo stesso Roberto Montanari – abbiamo individuato quattro linee d’azione sulle quali procedere. Il primo obiettivo è quello di creare una comunità commerciale in grado di promuovere servizi condivisi e iniziative di aggregazione degli esercenti, premiando e sostenendo progetti di valorizzazione del centro. Vogliamo poi ampliare le occasioni di vendita diversificandole fra loro con strategie di prossimità, sistemi di e-commerce, prenotazioni online e circuiti di consegna”.

Il terzo punto strategico parte dalla constatazione delle attuali difficoltà di spostamento e dunque dalla riduzione delle presenze turistiche, soprattutto straniere: “In questo momento è fondamentale – prosegue ancora Montanari – puntare sulla clientela del territorio e delle aree limitrofe. Allo stesso tempo dobbiamo favorire la fruizione dell’area urbana”. Infine, una delle chiavi di volta dovrà basarsi sull’indiscussa bellezza del centro di Ravenna: “Le aree storiche della città devono essere parte integrante del sistema commerciale attraverso la valorizzazione dello spazio comune. Dobbiamo sostenere eventi e spazi pubblici – conclude il presidente del Comitato – rendendoli a loro volta veri e propri palcoscenici naturali”.