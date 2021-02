Guberti (Camera di commercio Ravenna) augura buon lavoro a Mirella Falcone, neo presidente di Flaminia, e ringrazia Gualtieri

“Lanfranco Gualtieri ha portato avanti con abnegazione e impegno il suo operato alla presidenza della Fondazione Flaminia – afferma Giorgio Guberti, commissario straordinario della Camera di commercio di Ravenna Giorgio Guberti, nel ringrazire Lanfranco Gualtieri per il suo operato da presidente della Fondazione – favorendo con esperienza e competenza lo sviluppo del campus universitario ravennate. L’offerta universitaria del nostro territorio in questi anni è cresciuta sia quantitativamente, i dati lo hanno confermato, sia qualitativamente, offrendo opportunità ai giovani in linea con le esigenze del mercato del lavoro e dei fabbisogni delle imprese. La collaborazione con la Camera di commercio è stata fattiva e proficua fin dalla costituzione della Fondazione e negli anni ha consentito di portare avanti progetti importanti per il territorio e per l’offerta formativa universitaria”.

Nell’esprimere un caloroso ringraziamento a Lanfranco Gualtieri, e soddisfazione per la sua nomina a Presidente onorario – continua il commissario Guberti – auguro alla neo eletta presidente Mirella Falcone, già vice presidente della Fondazione, un lungo e proficuo percorso di lavoro e collaborazione, sempre nella direzione della massima integrazione tra sistema universitario e mondo imprenditoriale e nell’interesse dei nostri giovani” conclude.