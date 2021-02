“Subito permessi covid per genitori con figli minori. In troppi non sanno come fare”: la richiesta della Cisl

Reintrodurre immediatamente i congedi straordinari Covid per i genitori con figli minori di 14 anni perchè i genitori sono sempre più in difficoltà a causa alle quarantene prescritte in casi di positività alla scuola primaria e secondaria di primo grado. È quanto afferma la Cisl Emilia Romagna, che aggiunge: “Sono tante le segnalazioni che arrivano alle nostre sedi”.

“Fino al 31 dicembre era previsto il congedo COVID straordinario, indennizzato al 50%. Provvedimento che non è stato prorogato, così dal 1° gennaio 2021 possono godere del congedo solo i genitori di figli con disabilità (indipendentemente dallo scenario di gravità della regione di appartenenza) oppure i genitori di ragazzi di seconda e terza media nelle zone rosse”, commenta Elisa Fiorani, coordinatrice Donne della Cisl Emilia-Romagna.

La Cisl, per venire incontro a quelle famiglie in cui non sia possibile per un genitore ricorrere al lavoro agile, ha più volte ribadito che a livello nazionale venga reintrodotta questa misura fino alla fine dell’anno scolastico.

“Pur essendo la scuola un luogo abbastanza sicuro (i dati nella nostra regione sono confortanti) – commentano -, capita spesso che per motivi precauzionali, anche in caso di singole positività, sia disposta dall’ASL la didattica a distanza per più giorni. E la situazione potrebbe ripetersi più volte, anche nella stessa classe”.

‘L’emergenza sanitaria – prosegue Fiorani – non è finita il 31 dicembre. Le situazioni sono diverse, ma non tutti hanno ferie e permessi arretrati, non tutti possono lavorare in modalità agile, i nonni devono essere protetti in attesa del completamento della vaccinazione e non possiamo affidarci solo alla buona volontà di un datore di lavoro che può talvolta concedere permessi o un’aspettativa non retribuita. Una sospensione lavorativa che si protrae potenzialmente per una, due o tre volte nel giro dei prossimi mesi, senza retribuzione, va a incidere poi drasticamente sul bilancio familiare, già messo a dura prova”.

“Non sono questioni private. Il supporto alle famiglie e alla genitorialità, l’attenzione alla conciliazione tra lavoro e compiti di cura, ogni misura che vada a sostenere la permanenza e il benessere delle donne nel mercato del lavoro – che sappiamo essere state duramente colpite in questa epidemia – devono essere la nostra priorità, sociale e politica”, conclude la coordinatrice della donne Cisl.

Queste alcune delle storie riportate dalla Cisl e ricevute quotidianamente dai loro uffici:

Elena lavora come operaia in un’azienda del settore industriale in provincia di Forlì Cesena. È mamma di 3 bambine e suo marito è un lavoratore autonomo. Questa settimana, in seguito alla positività di un alunno, una delle sue figlie è in quarantena con tutta la classe della primaria che frequenta e quindi a casa, in dad. Elena ha pochi giorni di ferie a disposizione e non può usufruire del congedo parentale ordinario indennizzato al 30% perché le sue figlie hanno tutte più di 8 anni.

Alessandra è un’insegnante delle medie in provincia di Ravenna, il compagno è un lavoratore autonomo e non sa come gestire la dad del figlio che frequenta la primaria e continuare a fare lezione ai suoi studenti in presenza.

Maria e Giovanni abitano a Reggio Emilia, lui lavora in un’azienda metalmeccanica industriale, lei in un’azienda artigiana. Hanno due figli, di 5 e 9 anni: quando due settimane fa il più grande è rimasto a casa in dad per 14 giorni, il babbo è riuscito a rimanere con lui utilizzando tutti i suoi permessi, compresa una quota di anticipati, in accordo con il datore di lavoro e perché si tratta di una grande azienda.