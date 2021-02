Imprese. Rontini (Pd): integrare Accordo di programma per Suap Ravenna con Patto regionale per semplificazione

Integrare i contenuti dell’Accordo di programma per il funzionamento dei Suap (Sportelli unici per le attività produttive) della Provincia di Ravenna nel futuro Patto regionale per la Semplificazione.

A chiederlo, in un’interrogazione, è la consigliera Manuela Rontini (Pd) che ricorda come “l’Accordo di programma per il funzionamento dei Suap della Provincia di Ravenna è stato un precursore delle attività di semplificazione. Ciononostante, anche a seguito del riordino istituzionale che ha limitato le funzioni delle Province, la sua operatività ha perso parte della iniziale vitalità e forza propulsiva, soprattutto nei confronti degli enti di derivazione ministeriale, con la conseguenza che, operativamente, non sempre i Suap riescono a ridurre le tempistiche dei procedimenti con le positive ricadute sulle imprese del territorio”.

Da qui l’atto ispettivo per interrogare la Giunta per sapere “se non ritenga che i contenuti del sopracitato Accordo possano rappresentare un valido strumento da estendere a livello regionale e magari da inserire all’interno del futuro Patto per la Semplificazione della Regione Emilia-Romagna, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di semplificazione ed efficientamento della Pubblica amministrazione previsti dal Programma di mandato”.

Questo, sottolinea la consigliera Dem, “al fine di agire nell’ottica di non aggravare i procedimenti attraverso l’eliminazione degli adempimenti non strettamente necessari e garantire una sollecita risposta alle richieste di autorizzazioni, assicurando tempi di risposta al Suap atti ad assicurare il rispetto delle tempistiche di conclusione del procedimento unico”.