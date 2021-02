Faenza. Liceo Scientifico non si ferma: concluso progetto di robotica “Device Around Us”

Si sono appena concluse le attività del progetto di robotica “Device around us”, finanziato dai fondi del Programma Operativo Complementare “Per la scuola Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 “, finalizzati allo sviluppo del pensiero logico, computazionale, della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale.

Il progetto era rivolto alle classi del Liceo Scientifico – opzione Scienze Applicate – e ha visto coinvolte le classi 4DSa e 4ESa.

A tenere le lezioni è stata la prof.ssa Maria Perconte mentre i tutor che hanno accompagnato il percorso dei ragazzi sono stati i proff. Seganti e Unibosi per la 4DS, Bezzi e Cavallari per la 4ES.

Gli studenti si sono cimentati nell’ideazione e nella realizzazione di progetti robotici basati sulla tecnologia open source Arduino, impiegando diversi tipi di sensori e di dispositivi attuatori.

I progetti hanno spaziato da un ambito ludico e ricreativo, come la riproduzione di brani musicali o la realizzazione di videogiochi, per arrivare alla simulazione di apparati antifurto o antincendio basati sui sensori di luce, movimento e temperatura.

I ragazzi sono stati impegnati per 60 ore complessive di attività che, a causa del difficile momento che stiamo attraversando, sono state svolte in gran parte a distanza.

Il video che racconta l’esperienza vissuta dai giovani e i procedimenti messi in atto durante il progetto è disponibile sul canale YouTube dell’Unione della Romagna Faentina: https://www.youtube.com/watch?v=AXawyEabAzM