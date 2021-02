Rinnovata Rsu a Marcegaglia Ravenna: Fiom ottiene 38% dei consensi

Giovedì 18 febbraio si è proceduto al rinnovo della Rappresentanza sindacale unitaria (Rsu) all’interno della Marcegaglia di Ravenna. Le elezioni,si sono svolte nel pieno rispetto delle regole a tutela della salute delle persone e delle normative di contrasto al Covid.

La Fiom Cgil, informano dal sindacato, “ha ottenuto un importante riconoscimento raccogliendo il 38% dei consensi ed eleggendo così 6 delegati. L’appuntamento elettorale ha, inoltre, fatto registrare un’ottima affluenza, si sono infatti recati a votare 630 lavoratori su 806 aventi diritto”.

“Siamo molto soddisfatti sia per l’alta adesione dei lavoratori all’appuntamento elettorale che per la fiducia incassata dai candidati della Fiom Cgil Ravenna – commenta Ivan Missiroli, segretario generale della Fiom Cgil – che triplica la rappresentanza e risulta il sindacato più votato dai lavoratori tra operai e impiegati, con 5 delegati eletti tra gli operai e una delegata eletta tra gli impiegati, prima donna eletta nella storia di Marcegaglia a Ravenna. Complimenti a tutte le compagne e compagni Fiom della Marcegaglia per il risultato ottenuto – conclude il segretario -. Diversi lavoratori hanno dimostrato di aver condiviso la scelta della Fiom, risalente a diversi mesi fa, di non firmare il rinnovo del contratto aziendale, che prevede che parte del premio è legato all’andamento degli infortuni”.