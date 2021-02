Federalberghi Ascom Cervia: “Bene nuovo impianto sportivo, ma quelli esistenti siano messi a disposizione di eventi strategici per il turismo”

Federalberghi Ascom Cervia è “soddisfatta per l’intenzione dell’amministrazione comunale di investire risorse per la costruzione di un nuovo impianto sportivo a Cervia. Una città che intende valorizzare lo sport ha bisogno di strutture adeguate per poter ospitare eventi di rilevanza nazionale e internazionale creando presenze e affiliazione alla città. Tuttavia, come già rilevato in questi anni, l’associazione ritiene che serva una valorizzazione maggiore degli impianti già esistenti”.

“Nello specifico – spiegano da FAC – occorre organizzare di eventi che possano realmente concretizzarsi in un beneficio economico per la località nel periodo primaverile come aprile e maggio che, tra l’altro, è particolarmente consono per gli eventi sportivi – professionali e dilettantistici. Apprezziamo pertanto lo sforzo della programmazione degli investimenti per il 2021 e successivi, tuttavia è indispensabile iniziare a sfruttare maggiormente le strutture che già esistono garantendo l’accesso a manifestazioni sportive che portino concretamente presenze all’intera località puntando su mesi strategici che aiutino ad allungare la stagione utilizzando lo sport come volano per ampliare l’offerta turistica della città”.