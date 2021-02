Premio di 1000 euro a tutti i dipendenti dell’azienda faentina ECO Certificazioni. Il CdA: “grazie per la dedizione dimostrata”

ECO Certificazioni SPA, storica realtà al 100% italiana che da oltre 20 anni fornisce servizi in ambito sicurezza in Italia e nel mondo, ha concluso il 2020 in maniera estremamente positiva e ha voluto premiare i suoi 70 dipendenti con un bonus di 1.000,00 € lordi per ringraziarli dell’impegno e della dedizione dimostrati. Un gesto di riconoscenza per l’impegno profuso nonostante le avversità che il 2020 ha portato con sé e che i dipendenti ECO si vedranno accreditare con la paga di febbraio.

“Il risultato ottenuto è straordinario e non sarebbe stato possibile senza la collaborazione, l’impegno e la dedizione di tutto il personale che ha saputo far fronte comune per garantire la continuità del servizio. – dichiara Serena Farina, Vice Presidente della società – Considerando il periodo di emergenza sanitaria, il forte rallentamento delle attività nei mesi primaverili, il ricorso ad ammortizzatori sociali e le spese sostenute per lo smart working siamo estremamente orgogliosi dell’operato di tutti i colleghi. Abbiamo avuto la conferma che la nostra risorsa più importante sono le persone che compongono la squadra.”

L’Azienda faentina chiude il fatturato con un incremento del 20% rispetto al 2019 nonostante le difficoltà del lock down e i cambiamenti dettati dal lavoro a distanza.

Durante i primi mesi della pandemia infatti le attività di certificazione e verifica, necessarie ai fini del mantenimento degli standard sicurezza dei luoghi di lavoro, non hanno mai subito arresti, ma sono anzi state affiancate da nuovi servizi come la verifica dell’applicazione dei protocolli anticontagio e il supporto ai fabbricanti per la Marcatura CE di mascherine e DPI.

Alla luce di risultati così incoraggianti il C.d.A. di Eco Certificazioni Spa ha deciso di premiare il personale per lo straordinario lavoro svolto in questo anno difficile e faticoso. Un segnale simbolico ma anche molto concreto per ringraziare i propri collaboratori.

ECO Certificazioni S.p.A. nasce a Faenza nel 1996 e fa parte del gruppo Fincasale, è organismo Accreditato per la valutazione di conformità e offre servizi di Certificazione, Ispezione e Omologazione.