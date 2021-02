Adiconsum potenzia la sua presenza in Romagna con nuove aperture a Ravenna, Faenza, Riccione e Cattolica

ADICONSUM – Associazione italiana difesa consumatori promossa dalla Cisl – anche durante la pandemia, ha sempre continuato la sua attività di assistenza al consumatore, tramite video-conferenze, consulenze telefoniche e via e-mail e da marzo partirà anche un nuovo servizio di call center con numero verde.

I numeri di Adiconsum Romagna lo confermano: 750 nuovi soci ogni anno ed un ritorno economico a loro favore di 346.750€ nel 2020, tramite il rimborso di importi non dovuti o lo storno di importi richiesti ma non dovuti.

“Sogniamo un 2021 di rinascite e ripartenze – afferma Stefania Battistini di Adiconsum Romagna – quindi come Adiconsum abbiamo deciso di aprire due nuovi sportelli a Riccione e Cattolica presso le sedi Cisl, ed il potenziamento degli sportelli di Ravenna e Faenza. Tra i valori della nostra Associazione – ricorda Battistini – c’è infatti da sempre quello della capillarità, della presenza forte sul territorio, non solo nei capoluoghi ma anche in provincia e nelle periferie. Ecco quindi che come primo, grande intervento dell’anno scegliamo di lanciare nuovi sportelli per essere sempre più vicini alle persone“.

Le attività principali di assistenza ai consumatori affrontate da Adiconsum Romagna riguardano per il 60% problematiche con le compagnie telefoniche e compagnie energetiche, quest’ultima accentuata dal termine imminente del mercato di tutela nel settore dell’energia elettrica prevista per il 1 gennaio 2022, oltre a problemi inerenti assicurazioni e banche – prosegue Battistini -. La tematica della garanzia dei prodotti non è certamente secondaria come quella delle truffe del catalogo, cioè la proposta al proprio domicilio di cataloghi di prodotti che appare come un acquisto senza impegno ma in realtà nasconde l’obbligo di acquisto di prodotti di consumo, come elettrodomestici o prodotti per la casa, a prezzi esorbitanti”.

L’anno 2020 – continua Stefania Battistini di Adiconsum Romagna– ci ha visto impegnati nella presentazione delle domande al F.I.R. Fondo Indennizzi Risparmiatori rivolto a coloro che avevano acquistato azioni o obbligazioni delle cinque banche fallite negli anni passati.

ADICONSUM sarà presente a Ravenna, presso la sede CISL, ogni giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17.

A Faenza, nella nuova sede CISL in via della Costituzione 62, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,00 alle 12,00 e, a partire dall‘8 marzo, orario potenziato il secondo lunedì di ogni mese dalle 9 alle 12

Per appuntamenti Ravenna tel. 0544-261811 e Faenza 0546-670911, email: mailto:ravenna@adiconsum.it.