Ravenna. Incontro tra il Sindaco De Pascale e il nuovo AD Versalis Adriano Alfani

Il Sindaco di Ravenna Michele de Pascale ha incontrato oggi, 26 febbraio, in videoconferenza, Adriano Alfani, nuovo Amministratore Delegato di Versalis, società chimica di Eni. L’incontro si è svolto in un clima costruttivo di reciproca collaborazione, si legge in una nota.

Versalis ha confermato la particolare centralità dello stabilimento di Ravenna all’interno del sistema produttivo della società e del business elastomeri, anche alla luce della recente certificazione ISCC Plus per produzioni sostenibili da bionafta e, in futuro, da riciclo chimico e dell’accordo con la società AGR per lo sviluppo di nuovi prodotti da pneumatici a fine vita tramite riciclo meccanico.

Il Sindaco Michele de Pascale, nel fare ad Alfani i suoi migliori auguri di buon lavoro, ha ribadito il pieno sostegno dell’Amministrazione comunale ai progetti di Versalis, sottolineando in particolare come Ravenna – per il know how delle sue imprese, per la professionalità dei lavoratori del settore, per le attività dei centri di ricerca e dell’Università, per la qualità delle infrastrutture e della logistica – sia il luogo ideale per lo sviluppo della nuova chimica italiana.