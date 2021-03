Assemblea ordinaria degli Azionisti de La Cassa con rappresentante designato il 30 marzo

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa di Ravenna Spa, riunitosi il 26 febbraio 2021, ha deliberato di convocare l’Assemblea ordinaria degli Azionisti in unica convocazione per martedì 30 marzo 2021 alle ore 15,30, presso la Sede della Società, in Ravenna, Piazza G. Garibaldi, 6.

Per ridurre al minimo i rischi connessi all’emergenza sanitaria ed epidemiologica da COVID-19 in corso, la Banca ha deciso di prevedere che l’intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell’articolo 135-undecies del Decreto Legislativo n. 58/1998 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), senza partecipazione fisica da parte dei soci stessi.

Pertanto la modalità esclusiva di intervento in Assemblea dei soci sarà la partecipazione per il tramite del rappresentante designato “Computershare S.p.A. di Milano”, al quale dovrà essere conferita delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito ai seguenti punti all’ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti;

2. Autorizzazione al compimento di atti di disposizione su azioni proprie ex articolo 2357-ter del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti;

3. Politiche di remunerazione e incentivazione: a. informativa annuale sull’attuazione delle politiche di remunerazione adottate nel 2020; b. modifiche e integrazioni del documento sulle politiche di remunerazione del Gruppo La Cassa di Ravenna.

4. Determinazione dei compensi degli Amministratori. La documentazione relativa all’Assemblea, prevista dalle norme di legge, nonché le indicazioni per il conferimento della delega e delle istruzioni di voto a Computershare S.p.A., saranno messe a disposizione nei termini di legge sul sito internet della Banca (www.lacassa.com), nella sezione “Investor Relations – Assemblea”.