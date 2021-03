Conficoni (PD Cervia): vaccinare gli operatori del turismo, per salvare la “stagione estiva” e le imprese

Il segretario del PD di Cervia, Mauro Conficoni, sottolinea l’importanza di vaccinare gli operatori del turismo, associandosi all’appello lanciato degli Assessori regionali al turismo.

“Dopo le categorie protette, anziani, disabili, soggetti a rischio con patologie, gli operatori scolastici, chiediamo vengano vaccinati gli operatori del turismo – dichiara -. Cuochi, camerieri, bagnini, guide ecc, in generale tutti coloro che lavorano nelle filiere del turismo, così importante per l’Italia”.

“La “stagione estiva” è alle porte e dobbiamo mettere in sicurezza le nostre imprese e i nostri operatori, per accogliere in sicurezza le persone in vacanza. Chiediamo alla Regione e al Governo di intensificare la campagna di vaccinazione alle imprese e ai lavoratori” conclude.