Confindustria Ravenna. Salotti Cina in webinar, parte il primo appuntamento

Mercoledì 3 marzo 2021 l’appuntamento di Confindustria è alle 11, organizzato da Romagna Servizi Industriali srl in collaborazione con Lucia Myriam Netti e Pier Domenico Peirone del Gruppo Horizons Corporate Advisory Co Ltd, consulenti professionisti esperti di Cina e Paesi Asiatici. Il Gruppo Horizons Corporate Advisory Co Ltd con sede asiatica in Hong Kong e Shanghai, fornisce soluzioni professionali nell’area legale corporate, lavoro, amministrativa e fiscale, fornendo un’assistenza a 360° alle aziende che operano nel mercato internazionale.

FOCUS

– Inquadramento della situazione odierna cinese

– Il primo passo verso il mercato cinese: la tutela del marchio di fabbrica

L’importanza di utilizzare una corretta procedura di registrazione, le tipologie registrabili e le conseguenze di una corretta gestione del proprio marchio in Cina.

– Accorgimenti e peculiarità nei rapporti contrattuali con la Cina

La redazione di un contratto in territorio cinese può presentare delle insidie che poi si ripercuotono sulla sua efficace applicazione. Analizzeremo i principali accorgimenti e tutele legali da osservare nei rapporti contrattuali instaurabili in territorio cinese, proponendo alcuni esempi tratti dai principali contratti tipicamente utilizzati nelle transazioni commerciali con la Cina.

Destinatari

Imprenditori, Export Manager, Addetti Ufficio Estero, Responsabili e Addetti Commerciali di aziende operanti in Cina commercialmente tramite rappresentanti locali.

Modalità di adesione

La partecipazione ai WEBINAR, previa iscrizione, è gratuita per gli associati. Per le aziende non associate, il costo di partecipazione è pari a € 90,00 + IVA a persona per ciascun webinar.

Di seguito, le coordinate per provvedere al pagamento tramite bonifico bancario da effettuarsi, esclusivamente da parte delle tipologie di aziende succitate, presso CREDIT AGRICOLE – CARIPARMA, Codice IBAN: IT 64 F 06230 24293 000030099823, intestato a Romagna Servizi Industriali Srl. Inviare la ricevuta di pagamento a gbagnolini@confindustriaromagna.it, indicando altresì i dati necessari per la relativa fatturazione (Ragione sociale, indirizzo, Partita Iva).

Le Aziende interessate dovranno far pervenire la loro adesione a gfornasari@confindustriaromagna.it entro il 2 marzo 2021. Prima delle data di svolgimento del webinar, le aziende iscritte riceveranno tutte le indicazioni per il collegamento.