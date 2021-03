Bagnacavallo. Partnership strategica tra Pink Lady e Natura Nuova per una polpa 100% mela

Il panorama agroalimentare nazionale si arricchisce di una nuova importante collaborazione che vede protagoniste Natura Nuova, azienda di Bagnacavallo specializzata nella produzione di polpe e frullati di frutta e nei prodotti a base di ingredienti vegetali, e l’Associazione Pink Lady® Europe, titolare del marchio Pink Lady® che indentifica la rinomata mela “col bollino a forma di cuore”, che può vantare oltre 100 milioni di consumatori in Europa.

La collaborazione è nata da intenti comuni che da sempre caratterizzano le due storiche realtà del settore ortofrutticolo, che condividono valori, impegno e passione proiettati verso l’eccellenza alimentare, nel pieno rispetto dell’ambiente e delle persone.

Grazie alla partnership strategica verrà realizzato un prodotto unico nel suo genere sul mercato italiano, in distribuzione nei prossimi mesi. Si tratta di una polpa 100% mela Pink Lady®, in diversi formati che avranno anche l’obiettivo di aumentare le occasioni di consumo della frutta, per rispondere in maniera sana e sempre più efficace alle esigenze imposte dai nuovi stili di vita, e contestualmente esprimere la qualità Pink Lady® in una nuova modalità.

Dal 1994 Natura Nuova (www.natura-nuova.com) produce polpe e frullati di frutta naturali, senza l’aggiunta di zuccheri o di conservanti, e ingredienti vegetali come il tofu, il tempeh e il seitan, partendo da soia biologica e rigorosamente italiana. Natura Nuova è oggi un’azienda con 3 stabilimenti produttivi alimentati da energia green autoprodotta (fotovoltaico e cogeneratore), 10 linee produttive, una distribuzione commerciale capillare in Italia e in oltre 20 Paesi nel mondo.

Nel 1997 vivaisti, frutticoltori e distributori appassionati uniscono le loro forze dando vita all’associazione Pink Lady® Europe (www.mela-pinklady.com), un’organizzazione che nel 2022 rappresenterà una produzione estesa su 5.800 ettari e 2600 produttori in Europa. In Italia Pink Lady® è distribuita da 6 aziende autorizzate, impegnate a valorizzarne la commercializzazione a partire dai valori del prodotto e di tutta filiera.