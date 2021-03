“Scala” di Deco Industrie di Bagnacavallo è ora marchio storico di interesse nazionale

È recente l’annuncio ufficiale: “Scala” è nel Registro Speciale dei Marchi Storici di Interesse Nazionale secondo il Ministero dello Sviluppo Economico.

Dal 2019 infatti, il Mise riconosce la proprietà intellettuale delle aziende produttive di eccellenza – storicamente collegate al territorio nazionale – e valorizza il Made in Italy nel mondo.

Scala, il marchio dei prodotti per la detergenza creati da Deco Industrie, cooperativa con sede a Bagnacavallo (Ravenna), è nato a Frosinone e acquisito da Deco nel 2003.

Il marchio Scala, dall’inizio del campionato, è inoltre presente anche sulla maglia del Bologna FC1909 e a bordo campo dello Stadio Dall’Ara.

“Questo risultato – spiega Francesco Canè, amministratore delegato di Deco – conferma quanto i nostri prodotti siano presenti nella vita di tutti i giorni degli italiani. Nel registro dei Marchi Storici di Interesse Nazionale siamo presenti assieme alle grandi realtà che hanno segnato la cultura e il costume del nostro paese. Di questo non possiamo che essere molto orgogliosi”.

Deco Industrie – nata nel 1951 nel settore della detergenza per poi ampliarsi nel 1995 al settore alimentare – nei 5 stabilimenti dislocati in Emilia-Romagna a Bagnacavallo (RA), San Michele (RA), Forlì (FC), Bondeno (FE) e Imola (BO) – progetta, realizza e confeziona detergenti per la cura della casa e della persona e prodotti da forno, dolci e salati.