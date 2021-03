Gli auguri del presidente di Legacoop Emilia-Romagna Giovanni Monti per i 120 anni di CMC Ravenna

“CMC ha una lunga storia alle spalle e sta ben progettando il suo futuro. Una delle caratteristiche delle cooperative è la longevità”: lo ricorda il presidente di Legacoop Emilia-Romagna Giovanni Monti nel fare gli auguri a CMC, la Cooperativa Muratori e Cementisti di Ravenna che oggi compie 120 anni.

“Questa capacità di attraversare i decenni e i secoli – prosegue Giovanni Monti – è dovuta al fatto che le cooperative sono proprietà dei soci che la tramandano di generazione in generazione, ognuna accumulando patrimonio da destinare alle generazioni future. È un ciclo virtuoso che, assieme al forte radicamento territoriale, assicura anche il continuo innesto di forze giovani proiettate verso il futuro”.

CMC arriva a questo appuntamento mentre affronta una fase complessa della sua esistenza, con un piano concordatario che sta onorando e realizzando con risultati che vanno oltre le attese.

La cooperativa ha saputo guardare oltre la situazione italiana investendo in innovazione e in internazionalizzazione, ma questo non deve portare a trascurare il valore del mercato interno: “La cooperativa ha dovuto fare i conti con una crisi generale del settore delle costruzioni – sottolinea Monti – per superare la quale occorre che i governi locali e, soprattutto, il Governo italiano, diano sostanza ai progetti che riguardano sia le grandi infrastrutture necessarie al Paese, sia le opere di riqualificazione del territorio e di rigenerazione urbana”.

“Ringrazio le socie e i soci che hanno una volta di più mostrato forte attaccamento alla loro cooperativa – conclude Monti –, il presidente Alfredo Fioretti e l’ad Davide Mereghetti e ricordo due grandi cooperatori ravennati, Massimo Matteucci e Franco Buzzi, che a CMC hanno offerto buona parte del loro impegno professionale e umano. CMC ha una lunga storia alle spalle e, grazie a quella, sta ben progettando il suo futuro”.