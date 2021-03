Nasce Ravenna Welcome, nuova piattaforma online per il rilancio del turismo cittadino

Un nuovo modo di conoscere Ravenna e il territorio circostante, sia percorrendo i classici itinerari sia attraverso esperienze originali e suggestive.

Questo è lo spirito con cui nasce la nuova piattaforma Ravenna Welcome (www.ravennawelcome.com), un innovativo progetto realizzato da due realtà che si occupano di turismo e che hanno investito sul settore, fiduciosi nel fatto che la “pausa forzata” dovuta all’emergenza sanitaria sia l’occasione giusta per ripensare il futuro del turismo ravennate una volta che si tornerà a viaggiare.

Ravenna Welcome è una piattaforma attraverso la quale è possibile prenotare il proprio tour in autonomia. Tra le proposte in offerta non ci sono soltanto le visite ai splendidi monumenti e basiliche ravennati ma anche angolature particolari per conoscere meglio Ravenna: ad esempio un viaggio attraverso l’archeologia industriale in Darsena, i graffiti sparsi per le strade o gli alberi storici, testimoni in qualche modo dei tanti eventi che hanno toccato la città. Anche per questo Ravenna Welcome non si rivolge soltanto ai turisti ma anche ai cittadini che vogliono conoscere inedite storie del proprio territorio.

Da segnalare i tanti itinerari dedicati a Dante Alighieri, studiati anche per celebrare il settimo centenario dalla morte del poeta (su www.danteravenna.com tutti i dettagli).

Le aziende promotrici

Il progetto, frutto di un investimento considerevole, nasce dalla partnership di due aziende. Riviera Experience, agenzia viaggi specializzata in incoming nata a febbraio del 2020, poco prima dell’esplosione della pandemia. Nonostante le difficoltà incontrate nell’ultimo anno, Riviera Experience non si è persa d’animo e ha avviato una proficua collaborazione con Tour Sound, società leader in regione nel settore di produzione e noleggio di radioguide che oggi, in epoca in cui il distanziamento è una necessità, si rivelano più che mai indispensabili per la sicurezza e per migliorare la qualità di ascolto dei tour guidati offrendo soluzioni su misura ai propri clienti. Tour Sound, azienda nata a Pisa nel 2015, oggi è leader nella fornitura di Radio Guide nel Nord Italia. Il successo dell’idea è stato immediato, tanto che nel 2016 è stata aperta la seconda sede a Bologna che ha portato la società ad essere la principale fornitrice degli uffici di informazione turistica dell’Emilia-Romagna. Nel 2019 l’apertura della terza sede a Ravenna e l’inizio di importanti collaborazioni con i principali operatori internazionali.



La filosofia del progetto

“Ci presentiamo – spiegano Riviera Experience e Tour Sound – in un periodo storico molto difficile da tutti i punti di vista ma con una passione più viva che mai. Crediamo che il nostro territorio sia il bene più prezioso da cui ricominciare. Siamo convinti però che sino ad ora non sia stato fatto abbastanza per farlo conoscere al meglio e per questo motivo Ravenna Welcome propone attività culturali, enogastronomiche ma anche ambientali a Ravenna e nelle principali città dell’Emilia Romagna”. Il tutto “sfruttando le competenze di guide turistiche abilitate e collaborazioni con partner affidabili e ben radicati. In particolare ci piace cucire itinerari su clienti che hanno esigenze particolari, richieste stravaganti o interessi specifici in modo da portarvi anche in luoghi meno battuti organizzando attività divertenti ed insolite”.